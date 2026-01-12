Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este lunes 12 de enero a las 19 horas

Archivo - 15/11/2019 Las Cinco Noticias Más Importantes De Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este lunes 12 de enero hasta las 19 horas:

· Andalucía suma dos asesinatos machistas en menos de dos semanas de 2026 tras confirmarse el caso de Olvera (Cádiz)

Andalucía contabiliza dos asesinatos por violencia machista en lo que llevamos de 2026 tras confirmar el Ministerio de Igualdad como asesinato por violencia de género el caso de una mujer de 58 años en la localidad gaditana de Olvera, que se suma al crimen de otra mujer de 38 años en la localidad jiennense de Quesada el pasado 4 de enero. La víctima fue asesinada presuntamente por su cónyuge de 60 años, que se encuentra detenido. El matrimonio no tenía denuncias previas por estos hechos. (Leer más https://acortar.link/xKTO22)

· Andalucía urge a Hacienda datos y niega ser la mejor financiada con una reforma que "amplía la brecha" con Cataluña

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España (PP-A), ha tachado este lunes de "falacia" que Andalucía sea la comunidad más beneficiada de la reforma de financiación autonómica que ha planteado el Ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero, al que ha afeado falta de transparencia en relación a esta iniciativa que, según ha advertido, no resuelve el problema de "infrafinanciación" de Andalucía y, de hecho, "amplía la brecha" que la separa de Cataluña. (Leer más https://acortar.link/PB3wyC)

· Cae en Málaga un grupo que asaltaba viviendas de alto nivel adquisitivo disfrazado con máscaras y pelucas

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada a cometer robos en viviendas de alto nivel adquisitivo y ha detenido a cinco personas en la provincia de Málaga e investigado a otras once. Este grupo criminal seguía a las víctimas que eran escogidas entre personas de alto nivel adquisitivo para así determinar su domicilio y, posteriormente asaltarlo, robando de su interior los objetos de valor. Durante los asaltos utilizaban todo tipo de máscaras de látex y pelucas para ocultar su identidad y evitar así la acción policial. (Leer más https://acortar.link/NRE11T)

· Susana Díaz no ve oportuno el manifiesto de Jordi Sevilla: "No es momento de líos internos"

La senadora y expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha estimado este lunes que "no es el momento más oportuno" para "hablar de líos internos" del PSOE tras conocer el manifiesto publicado este lunes por el exministro de Administraciones Públicas Jordi Sevilla, "Socialdemocracia 21". Así lo ha manifestado en una entrevista en 'En boca de todos' en 'Cuatro', recogida por Europa Press, en la que también ha confirmado que ni ha leído el comunicado de Jordi Sevilla, ni lo ha firmado. En su opinión, "no es justo" para los socialistas de Aragón abrir un debate interno "a puertas de una campaña electoral" en la autonomía. (Leer más https://acortar.link/UzpH3y)

· Parte de la flota pesquera andaluza paraliza su actividad por las nuevas exigencias de la UE

Parte de la flota pesquera andaluza ha paralizado su actividad este lunes a raíz de los cambios con la nueva reglamentación de la Unión Europea (UE) que entró en vigor el pasado 10 de enero". En concreto, la flota que permanece amarrada en Andalucía este lunes es la del Golfo de Cádiz y en el Mediterráneo, el Puerto de Caleta de Vélez (Málaga), según el presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (FAAPE), José María Gallart. (Leer más https://acortar.link/bJsWaS)