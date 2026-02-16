Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este lunes 16 de febrero a las 14 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este lunes 16 de febrero hasta las 14 horas:

· Óscar Puente avanza que la línea de alta velocidad de Madrid a Andalucía reabrirá este martes o miércoles

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha avanzado que la línea de alta velocidad que une Madrid con Andalucía se reabrirá "mañana o pasado", tras estar casi un mes cortada por los daños provocados por el accidente de Adamuz (Córdoba). (Leer más https://acortar.link/jd6J4m)

· La Junta autoriza la vuelta este lunes de los vecinos de 1.342 de las 1.619 viviendas de Grazalema (Cádiz)

El consejero de Presidencia, Emergencias y Sanidad, Antonio Sanz, ha anunciado que desde este lunes se ha autorizado la vuelta a casa de la mayoría de los vecinos de Grazalema (Cádiz), en concreto de 1.342 viviendas de las 1.619 registradas. (Leer más https://acortar.link/C1NT1a)

· Registrado un terremoto de magnitud 4,3 con epicentro en Tabernas sentido en Almería, Granada, Jaén y Murcia

El Instituto Geografico Nacional (IGN) ha registrado un terremoto de magnitud 4,3 en la madrugada de este lunes, 16 de diciembre, con epicentro en la localidad almeriense de Tabernas, que se ha dejado sentir en distintos puntos de las provincias de Almería, Granada, Jaén y Murcia sin que por el momento haya constancia de daños personales o materiales. (Leer más https://acortar.link/TsBP0L)

· Moreno urge a la ministra de Sanidad a sentarse a negociar con los médicos hasta lograr un acuerdo que evite la huelga

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido este lunes a la ministra de Sanidad, Mónica García, que se siente a negociar con los sindicatos médicos para lograr un acuerdo que desconvoque la huelga. (Leer más https://acortar.link/YcgoFj)

· Investigan el suicidio de una menor de 14 años en Benalmádena (Málaga)

La Policía Nacional ha abierto una investigación en relación con el suicidio de una menor de 14 años en la ciudad malagueña de Benalmádena, según han confirmado fuentes cercanas al caso. Los hechos han tenido lugar este fin de semana. El cuerpo de la chica fue hallado en la madrugada del domingo. Tras los hechos se ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias, para lo que se está recabando toda la información de la situación de la alumna en el centro en el que estudiaba. (Leer más https://acortar.link/HGFahz)