Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este lunes 16 de marzo a las 19 horas

SEVILLA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este lunes 16 de marzo hasta las 19 horas:

· Salud suspende cirugías y consultas no oncológicas y estudia incorporar a médicos jubilados

La Consejería de Salud y Familias va a empezar desde este lunes a suspender actuaciones de cirugía no oncológica que necesiten de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) para reservar la disponibilidad de la misma a posibles pacientes del coronavirus Covid-19, así como a aplazar o suspender "todas las consultas de revisión no oncológica o de pruebas diagnósticas en pacientes no oncológicos en función de la disponibilidad de personal asistencial y situación epidémica local", y estudia incorporar al sistema a médicos jubilados en los últimos tres años. (Leer más https://bit.ly/2WtCTmz)

· Hoteleros avisan que el impacto económico supone poner el "contador de ingresos a cero"

El presidente de la Federación Andaluza de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Fahat), Luis Callejón, ha avisado este lunes de que el impacto económico de las consecuencias del coronavirus supone "poner el contador de ingresos a cero". (Leer más https://bit.ly/33mRVLZ)

· La Junta pide al Gobierno rebaja de impuestos de luz y agua y suspender la cuota de autónomos

La Junta de Andalucía ha solicitado este lunes al Gobierno central la rebaja de impuestos para servicios básicos como la luz y el agua y en los servicios de telecomuncaciones, así como la suspensión de la cuota que los autónomos tienen que pagar a la Seguridad Social dedicados a actividades no autorizadas, durante la situación de estado de alarma en España para frenar el coronavirus. (Leer más https://bit.ly/2IPFUpd)

· La Guardia Civil interviene en una fábrica de Alcalá la Real (Jaén) 150.000 mascarillas y las traslada a Madrid

La Guardia Civil ha intervenido en una fábrica en Alcalá la Real (Jaén) un total de 150.000 mascarillas quirúrgicas cumpliendo con las órdenes de la autoridad sanitaria de acuerdo al estado de alarma por el coronavirus, procediendo a su inmediato traslado del material incautado al Hospital Infanta Sofía de Madrid. (Leer más https://bit.ly/2xI7YIK)

· La UME se despliega en Córdoba capital para labores de desinfección e informativas

Efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) se despliegan desde la tarde de este lunes en distintos puntos de la capital cordobesa con el fin de hacer frente a la propagación del coronavirus Covid-19. Los efectivos van a realizar labores de desinfección en las estaciones de tren y autobuses de la capital, así como en el Hospital Reina Sofía, entre otros puntos. (Leer más https://bit.ly/2UaZ4uP)