Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este lunes 19 de enero a las 14 horas

SEVILLA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este lunes 19 de enero

· Al menos 39 fallecidos y 152 heridos por el descarrilamiento de dos trenes en Adamuz (Córdoba)

La cifra de fallecidos se ha elevado a 39, según han confirmado a Europa Press fuentes del Ministerio de Interior, tras el descarrilamiento registrado sobre las 19,45 horas de este domingo, 18 de enero, de un tren Iryo 6189 en el que viajaban unas 300 personas y que cubría el trayecto Málaga-Puerta de Atocha, ocurrido en los desvíos de entrada a la vía 1 de la estación de Adamuz (Córdoba), lo que provocó que el vehículo invadiera la vía contigua. Además, se han producido 152 heridos que han sido trasladados para recibir atención médica, cinco muy graves, 24 graves --todos ellos hospitalizados-- y 123 en diversa consideración. (Leer más https://acortar.link/3CXEQ7)

· La última revisión del tren Iryo descarrilado en Adamuz (Córdoba) se realizó hace cuatro días

El tren descarrilado en Adamuz (Córdoba), el Iryo 6189, pasó su última revisión el pasado 15 de enero, según han confirmado a Europa Press fuentes de la compañía. Las altas temperaturas y las vibraciones producidas por el tráfico de trenes ya ocasionaron una incidencia ferroviaria en las inmediaciones del municipio de Adamuz (Córdoba) el pasado mes de junio de 2025, que afectó a la circulación de trenes. (Leer más https://acortar.link/VYru0g)

· Renfe descarta que el accidente de Adamuz se deba a un exceso de velocidad, ya que iban a menos de 210 km/h

El presidente de Renfe, Álvaro Fernández, ha descartado que el accidente ferroviario ocurrido este domingo en Adamuz (Córdoba) se deba a un exceso de velocidad, ya que uno de los trenes afectados circulaba a 205 kilómetros por hora y otro, a 210. (Leer más https://acortar.link/TNvhS2)

· Moreno prevé un trabajo "complicado" en la identificación de víctimas del accidente de Adamuz: "No va a ser rápido"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha avisado este lunes de que el trabajo de identificación de las víctimas mortales del accidente de tren registrado este pasado domingo, 18 de enero, en Adamuz (Córdoba), por el que se han contabilizado al menos 39 fallecidos, va a ser "duro y complicado", de modo que "no va a ser rápido", aunque le gustaría que se completara de la manera más rápida posible para reducir la "angustia" de sus familias. (Leer más https://acortar.link/hcdMuC)

· El juzgado de Instrucción 2 de Montoro se hará cargo de la investigación del accidente de Adamuz (Córdoba)

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha informado este lunes de que la investigación del accidente de trenes ocurrido este pasado domingo en el término municipal de Adamuz (Córdoba) la llevará la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia plaza 2 de Montoro, que "es el que se encuentra de guardia". (Leer más https://acortar.link/39M4O9)