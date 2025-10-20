Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este lunes 20 de octubre a las 19 horas

SEVILLA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este lunes 20 de octubre hasta las 19 horas:

· La Fiscalía abre dos expedientes para investigar el suicidio de una menor en Sevilla tras sufrir acoso escolar

La Fiscalía de Sevilla ha abierto dos expedientes para investigar las circunstancias que rodean el presunto suicidio de una joven de 14 años que el pasado martes se precipitó desde una azotea tras haber sufrido acoso escolar, según han confirmado a Europa Press fuentes del Ministerio Público. Uno de los procedimientos, de reforma juvenil, se centra en la posible implicación de varias menores en los hechos, mientras que el segundo, de supervisión, tiene por objeto evaluar la actuación y posible responsabilidad de los responsables del centro educativo en el que estudiaba la víctima. (Leer más https://acortar.link/YQHmAQ)

· PP-A saca 17 puntos al PSOE-A pero podría perder por un escaño la mayoría absoluta con Vox al alza según el Centra

El PP-A volvería a ganar las próximas elecciones andaluzas con el 40,7% de los votos y una ventaja de 17,4 puntos sobre el PSOE-A, que obtendría el 23,3% de los sufragios y caería hasta los 26-29 escaños, de forma que los 'populares' podrían mantener o perder por un escaño la mayoría absoluta en el Parlamento autonómico que lograron en los comicios celebrados en junio de 2022 a nueve meses aproximadamente de las próximas autonómicas, según el barómetro publicado este lunes, 20 de octubre, por la Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra), dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta. (Leer más https://acortar.link/eFlaai)

· La Audiencia de Cádiz condena a más de 22 años de cárcel al armador del pesquero Rúa Mar

La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Algeciras, ha condenado a 22 años y dos meses de cárcel al armador del pesquero Rúa Mar, hundido en enero de 2020 tras volver de aguas marroquíes y dejando por el camino seis fallecidos. El juicio había concluido el pasado 10 de octubre. Además, debe hacer frente a más de un millón de euros en concepto de indemnización a los familiares de las víctimas, así como a una multa de más de seis millones y medio de euros. (Leer más https://acortar.link/i7wup7)

· Hallan en el mar de Almuñécar (Granada) el cuerpo sin vida de una persona en avanzado estado de descomposición

La Guardia Civil investiga el hallazgo este pasado domingo del cuerpo sin vida de una persona en el mar de Almuñécar (Granada) que se encontraba en avanzado estado de descomposición, sin que hayan trascendido hasta el momento más datos sobre su identidad. (Leer más https://acortar.link/cJ4usT)

· El acusado del atropello múltiple en terrazas de Gibraleón (Huelva) reconoce los hechos y acepta 18 años de prisión

El acusado de arrollar a varias personas en dos terrazas de Gibraleón (Huelva) el 9 de octubre de 2022, con el resultado de la muerte de una de ellas --un hombre de 32 años-- y de ocho heridos de diferente consideración, ha aceptado el acuerdo de conformidad de las partes por el que se le condena a 18 años de prisión y 20 años sin posibilidad de acercarse al municipio onubense, así como una orden de alejamiento de 200 metros de los afectados durante el mismo tiempo. (Leer más https://acortar.link/RNMkmf)