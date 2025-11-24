Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este lunes 24 de noviembre a las 14 horas

SEVILLA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este lunes 24 de noviembre hasta las 14 horas:

· La Policía investiga la muerte violenta de una mujer de 72 años en su vivienda de El Puerto de Santa María (Cádiz)

La Policía Nacional mantiene abierta una investigación tras encontrar este domingo 23 de noviembre el cadáver de un mujer, de 72 años de edad, "con signos de violencia" en el interior de su vivienda en Valdelagrana, en El Puerto de Santa María (Cádiz). La investigación descarta en principio la violencia de género y se inclina por la hipótesis del robo. (Leer más https://acortar.link/FSKm9f)

· La Diputación de Almería defiende la "ejemplar" renuncia de los investigados del caso 'Mascarillas' y ofrece expedientes

El presidente en funciones de la Diputación de Almería, Ángel Escobar (PP), ha defendido este lunes la "ejemplar" renuncia a sus cargos del expresidente de la institución Javier Aureliano Molina y del exvicepresidente segundo Fernando Giménez, quienes fueron detenidos la pasada semana en la segunda fase del caso 'Mascarillas', "por el bien de la institución" en la que "han ejercido el desempeño de sus funciones con honestidad" y bajo "una hoja de ruta inquebrantable". (Leer más https://acortar.link/NzQDDZ)

· PSOE-A pregunta a Moreno "qué está pactando" con cargos del PP de Almería tras "saber y tapar" su "red" de corrupción

La vicesecretaria general del PSOE de Andalucía, María Márquez, ha acusado este lunes al presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, de "saber y tapar" la "red" de presunta corrupción que mantendrían cargos del PP de Almería, y se ha preguntado "qué está pactando" el dirigente 'popular' con dichos compañeros de partido en este contexto. (Leer más https://acortar.link/1eELK7)

· La Junta espera que el nuevo fiscal general "sea de verdad del Estado y no del Gobierno como hasta ahora"

El consejero andaluz de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha confiado este lunes en que el nuevo fiscal general "sea de verdad del Estado y no del Gobierno, como hasta ahora hemos tenido". Así se ha pronunciado tras conocerse que Álvaro García Ortiz ha dimitido como fiscal general del Estado después de que el pasado jueves se difundiese el fallo de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que le condena a dos años de inhabilitación para el cargo por un delito de revelación de secretos. A su juicio, García Ortiz tendría que haber "dimitido antes", desde los orígenes del caso por el que se ha visto procesado. (Leer más https://acortar.link/VDKfUA)

· Dos narcos andaluces, el 'Yeyo' y el líder del clan de los Pantoja, entre los 10 fugitivos más buscados por la Policía

La Policía Nacional ha actualizado su lista de 'Los 10 fugitivos más buscados' para solicitar colaboración ciudadana que lleve a localizar a estos prófugos de la justicia, entre los que se encuentran cuatro de origen andaluz, dos de ellos 'jefes' de organizaciones de narcotraficantes: Jesús Manuel Heredia, alias 'El Pantoja', en la comarca gaditana del Campo de Gibraltar y Sergio Jesús Mora Carrasco, alias 'Yeyo', en la provincia de Huelva. Los otros dos andaluces que figuran en el listado de los prófugos considerados muy peligrosos son Juan Herrera Guerrero, natural de Puente Genil (Córdoba) y reclamado por abusos y agresiones sexuales a menores; y José María Pavón Pereira, natural de Huelva y condenado a 41 años de prisión por el asesinato con alevosía y ensañamiento de dos personas en Granada. (Leer más https://acortar.link/ATgUCX)