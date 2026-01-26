Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este lunes 26 de enero a las 14 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

· El juzgado de Sevilla que investiga los contratos de emergencia del SAS archiva las denuncias de PSOE y Podemos

La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia plaza 13 de Sevilla que investiga los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) durante la pandemia de coronavirus en las diligencias previas 2476/2024 ha decidido decretar el "sobreseimiento provisional y archivo" de las actuaciones derivadas de las presentadas por el PSOE andaluz y por Podemos contra la actual gerente del SAS, Valle García, y sus antecesores Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas Ortega, por considerar que "no existen indicios de la perpetración de delito". (Leer más https://acortar.link/1HgvGX)

· PSOE-A recurrirá el archivo de la causa de los contratos de emergencia del SAS: "Se mantiene el delito de prevaricación"

El PSOE-A ha anunciado este lunes que recurrirá la decisión de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia plaza 13 de Sevilla de archivar la causa de los contratos de emergencia del SAS durante la pandemia, al entender que los hechos denunciados "requieren de una investigación completa que está lejos de haber concluido" porque se "mantiene el delito de prevaricación". (Leer más https://acortar.link/9BEuDr)

· La investigación de Adamuz podría retrasar la reapertura de la línea AVE entre Andalucía y Madrid más allá del 2 de febrero

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha informado de que la reapertura de la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía podría demorarse más allá del próximo lunes, 2 de febrero. Puente ha explicado en una entrevista en La 1 de TVE que el juzgado todavía no ha dado los permisos pertinentes para que se lleven a cabo las tareas de reconstrucción sobre las vías. "No sé si vamos a poder llegar al día 2 de febrero, porque no tenemos todavía el permiso del juzgado para actuar en todo el tramo de vía, lo que nos está retrasando un poco", ha señalado. (Leer más https://acortar.link/WPkdZM)

· Moreno retoma su agenda tras el accidente de Adamuz con un acuerdo con los sindicatos: "La vida sigue, aunque cueste"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha retomado este lunes su agenda institucional, tras el trágico accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), con el acto de firma del acuerdo de la mesa sectorial de administración general y la Junta, que afecta a la carrera horizontal, la evaluación del desempeño y la equiparación retributiva del personal funcionario de carrera. (Leer más https://acortar.link/7XMGRq)

· Andalucía suma tres asesinatos machistas en menos de un mes tras confirmar el caso de Alhaurín el Grande (Málaga)

Andalucía contabiliza tres asesinatos por violencia machista en lo que llevamos de 2026 tras confirmar el Ministerio de Igualdad como asesinato por violencia de género el caso de una mujer de 33 años en Alhaurín el Grande (Málaga). La víctima es una mujer de 33 años de nacionalidad británica que figuraba en el sistema Viogen, asesinada presuntamente por su cónyuge, que se encuentra detenido tras entregarse en la prisión provincial de Málaga. (Leer más https://acortar.link/NRaZtU)