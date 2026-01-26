Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este lunes 26 de enero a las 19 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este lunes 26 de enero hasta las 19 horas:

· Limitada la velocidad del AVE cerca de Córdoba por la rotura de una contraaguja de la vía en Almodóvar del Río

La rotura en una contraaguja de la vía del tren a unos 15 kilómetros de Córdoba, cerca de Almodóvar del Río, que "ya estaba localizada y asegurada", según fuentes del Ministerio de Transportes, obliga a limitar la velocidad de paso de los trenes de Alta Velocidad por la zona. (Leer más https://acortar.link/pD3ydm)

· La CIAF apunta a la rotura de la soldadura como principal causa del accidente de Adamuz

El presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), Ignacio Barrón, ha señalado que la causa principal que se investiga actualmente del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) es la rotura de una soldadura. "Todo parece evidenciar que la causa principal, el origen de toda esta tragedia, ha sido la rotura, no tanto del carril como de una soldadura", ha apuntado en una entrevista al Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. (Leer más https://acortar.link/25ud1o)

· La investigación de Adamuz podría retrasar la reapertura de la línea AVE entre Andalucía y Madrid más allá del 2 de febrero

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha informado de que la reapertura de la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía podría demorarse más allá del próximo lunes, 2 de febrero. Puente ha explicado en una entrevista en La 1 de TVE que el juzgado todavía no ha dado los permisos pertinentes para que se lleven a cabo las tareas de reconstrucción sobre las vías. "No sé si vamos a poder llegar al día 2 de febrero, porque no tenemos todavía el permiso del juzgado para actuar en todo el tramo de vía, lo que nos está retrasando un poco", ha señalado. (Leer más https://acortar.link/WPkdZM)

· PSOE-A recurrirá el archivo de la causa de los contratos de emergencia del SAS: "Se mantiene el delito de prevaricación"

El PSOE-A ha anunciado este lunes que recurrirá la decisión de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia plaza 13 de Sevilla de archivar la causa de los contratos de emergencia del SAS durante la pandemia, al entender que los hechos denunciados "requieren de una investigación completa que está lejos de haber concluido" porque se "mantiene el delito de prevaricación". (Leer más https://acortar.link/9BEuDr)

· Andalucía suma tres asesinatos machistas en menos de un mes tras confirmar el caso de Alhaurín el Grande (Málaga)

Andalucía contabiliza tres asesinatos por violencia machista en lo que llevamos de 2026 tras confirmar el Ministerio de Igualdad como asesinato por violencia de género el caso de una mujer de 33 años en Alhaurín el Grande (Málaga). La víctima es una mujer de 33 años de nacionalidad británica que figuraba en el sistema Viogen, asesinada presuntamente por su cónyuge, que se encuentra detenido tras entregarse en la prisión provincial de Málaga. (Leer más https://acortar.link/NRaZtU)