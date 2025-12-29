Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este lunes 29 de diciembre a las 19 horas

Archivo - 15/11/2019 Las Cinco Noticias Más Importantes De Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este lunes 29 de diciembre hasta las 19 horas:

· Se elevan a tres los fallecidos en Andalucía por el temporal de lluvia del fin de semana

El cuerpo sin vida del segundo desaparecido en Alhaurín el Grande (Málaga) tras el temporal, que afectó desde este pasado sábado y la madrugada de este pasado domingo a la provincia de Málaga, ha sido localizado este lunes. De esta manera, se han elevado a tres los fallecidos en Andalucía, después del hallazgo del desaparecido también en Alhaurín este domingo y la localización del cadáver esta madrugada el joven motorista que atravesaba un cauce en Íllora (Granada). (Leer más https://acortar.link/ab3mAI)

· El 2026 comenzará en Andalucía con lluvias generalizadas el fin de semana y apertura de claros para las cabalgatas

El año comenzará en Andalucía, en cuanto a la meteorología se refiere, con precipitaciones generalizadas de viernes a domingo y temperaturas por debajo de la media, situándose el fin de semana en valores entre los 16 grados de máximas y los 10 grados de mínimas. No obstante, se espera una apertura de claros para el día de las cabalgatas, el próximo lunes 5 de enero. (Leer más https://acortar.link/ab3mAI)

· El presidente de la Diputación de Málaga exige al Gobierno solución "al caos" en el aeropuerto

El presidente de la Diputación de Málaga y de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, se ha referido este lunes a largas esperas que se están produciendo en el aeropuerto y ha tachado la situación que "se está viviendo en plenas vacaciones de Navidad en el aeropuerto de Málaga es inadmisible". (Leer más https://acortar.link/sNjIni)

· El subdelegado de Almería apela a la "responsabilidad" de las gasolineras para poner coto a narcolanchas y pateras

El subdelegado de Gobierno en Almería, José María Martín, ha hecho este lunes un llamamiento a la "responsabilidad de los empresarios" que dirigen "estaciones de servicio, atendidas o no" para vigilar la actividad de los 'petaqueros' y, a su vez, poner coto a las narcolanchas y pateras que se sirven de su suministro para continuar con sus actividades delictivas. (Leer más https://acortar.link/er0k3q)

· Abandonado un varón sin vida en la entrada principal del Hospital de Valme de Sevilla

El cuerpo de un varón sin vida ha sido hallado durante la mañana de este lunes, 29 de noviembre, en la puerta principal del Hospital de Valme de Sevilla, según han informado fuentes policiales a Europa Press. Todo apunta a que durante la jornada, sin que haya trascendido hora exacta del incidente, el varón, fallecido o prácticamente sin vida, habría sido abandonado en la entrada principal del centro. (Leer más https://acortar.link/KqSvON)