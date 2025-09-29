Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este lunes 29 de septiembre a las 19 horas

Archivo - Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este lunes 29 de septiembre hasta las 19 horas:

· Andalucía contabiliza nueve asesinatos machistas en 2025 tras confirmarse el caso de la mujer de Sevilla Este

Andalucía contabiliza nueve mujeres asesinadas por violencia machista en lo que llevamos de 2025 tras confirmar el Ministerio de Igualdad como asesinato por violencia de género el caso de la mujer de 29 años degollada por su expareja este pasado domingo 28 de septiembre. Existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

· Moreno sugiere que conocer el español sea requisito para residir en España y avisa del "efecto llamada" de subsidios

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha sugerido este lunes que conocer el español "podría ser" un requisito para obtener el permiso de residencia en España, así como ha avisado del "efecto llamada" que puede generar el cobro de algunos subsidios por parte de extranjeros que emigran a este país.

· Montero señala "la contundencia absoluta" del Gobierno con embargo a Israel vetando el uso de las bases de Morón y Rota

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido este lunes "la contundencia absoluta" del Gobierno en la aplicación del Decreto-ley 10/2025 de medidas contra el genocidio de Gaza y de apoyo a la población palestina por impedir el uso de las bases aéreas de Morón de la Frontera (Sevilla) y Rota (Cádiz) por parte de aviones estadounidenses, por lo que ha reivindicado que "el decreto ley es bastante claro".

· Andalucía anuncia una nueva deducción autonómica de 100 euros en el IRPF para familias con celíacos

Andalucía establecerá una nueva deducción autonómica en el IRPF de 100 euros a aquellos contribuyentes que padezcan celiaquía, ya sea él mismo el afectado, su pareja o alguno de sus descendientes. Esta medida entrará en vigor junto con el Presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2026 y tendrá efecto en la declaración de la renta que se presente a lo largo de la próxima primavera.

· Cuatro personas heridas tras ser atropelladas por un turismo en Arriate (Málaga)

Cuatro personas han resultado heridas tras ser atropelladas en la tarde de este domingo, 28 de septiembre, por un vehículo en una avenida de la localidad malagueña de Arriate, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.