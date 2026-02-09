Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este lunes 9 de febrero a las 14 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este lunes 9 de febrero hasta las 14 horas:

· Andalucía mantiene 6.462 desalojados tras una noche tranquila y estudiará este martes bajar el nivel de alerta

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha manifestado que se está constatando un "cambio de tendencia" en lo que respecta a las incidencias del temporal en Andalucía, de manera que las últimas horas han transcurrido de manera "tranquila", y este martes se abordará la posibilidad de reducir el actual nivel de emergencias, que es de situación operativa 2 del Plan de Emergencias por Riesgos de Inundaciones. En estos momentos, en Andalucía hay 6.462 personas desalojadas de sus hogares como consecuencia del temporal. (Leer más https://acortar.link/HZyDAy)

· Derrumbe sin heridos de una vivienda de dos plantas en el casco urbano de Alcalá de los Gazules (Cádiz)

Una vivienda de dos plantas en el casco urbano de Alcalá de los Gazules (Cádiz) se ha derrumbado en la mañana de este lunes, aunque a pesar de los escombros caídos no hay ningún herido, según ha indicado a Europa Press el alcalde de la localidad, Javier Pizarro. (Leer más https://acortar.link/D4HhZF)

· La Junta trabaja ya en un "plan de reconstrucción" sin "escatimar recursos" para compensar pérdidas por el temporal

La Junta de Andalucía trabaja ya en el diseño de un "plan de reconstrucción", y promete que no va a "escatimar ningún recurso" que sea necesario para hacer frente a las pérdidas que calcula "millonarias" por los efectos de la serie de borrascas que ha afectado a la comunidad autónoma en las últimas semanas. Así lo ha venido a indicar la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, en una atención a medios durante una visita al Puesto de Mando Avanzado (PMA) ubicado en Lora del Río (Sevilla) para conocer el impacto del temporal en dicha localidad sevillana. (Leer más https://acortar.link/LTc3dW)

· Planas reitera que el Gobierno dará el "apoyo necesario" para ayudar a agricultores afectados por las tormentas

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado que el Gobierno de España brindará el "apoyo necesario" a los agricultores y ganaderos afectados por el carrusel de borrascas que está afectando con fuerza al país, sobre todo a Andalucía, ofreciendo la "cobertura necesaria y el apoyo" necesario para dar una respuesta al sector agrario. (Leer más https://acortar.link/6Ye30w)

· Muere a los 66 años el músico sevillano Rafael Amador, uno de los creadores de 'Pata Negra'

El músico, compositor, guitarrista y cantaor sevillano Rafael Amador Fernández, uno de los fundadores durante los 70 y 80 de las legendarias bandas 'Pata Negra' y 'Veneno', ha fallecido este domingo, 8 de febrero, a los 66 años, tal y como ha informado su familia este lunes a través de su cuenta oficial de redes sociales. (Leer más https://acortar.link/9gFSqR)