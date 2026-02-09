Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este lunes 9 de febrero a las 19 horas

SEVILLA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este lunes 9 de febrero hasta las 19 horas:

· El número de desalojados desciende a 5.875 en Andalucía, con 161 carreteras cortadas tras el temporal

El número de personas desalojadas en Andalucía ha descendido a 5.875 como consecuencia del río atmosférico que ha provocado un tren de borrascas que ha azotado a la comunidad durante varios días. Además, el número de carreteras afectadas se sitúa en 161, mientras continúan activos 14 escenarios operativos de emergencia. (Leer más https://acortar.link/oejPdh)

· Sánchez apela a la unidad de administraciones y promete ayudas con "prontitud" para afectados de las borrascas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este lunes la necesidad de que las instituciones y los representantes políticos están "unidos en la respuesta" a los daños causados por el temporal y ha prometido que desde el Ejecutivo central se activarán ayudas con "prontitud". El jefe del Ejecutivo ha visitado Huétor Tajar (Granada), uno de los municipios andaluces que se ha visto más afectado por las borrascas. (Leer más https://acortar.link/PVasuK)

· Derrumbe sin heridos de una vivienda de dos plantas en el casco urbano de Alcalá de los Gazules (Cádiz)

Una vivienda de dos plantas en el casco urbano de Alcalá de los Gazules (Cádiz) se ha derrumbado en la mañana de este lunes, aunque a pesar de los escombros caídos no hay ningún herido, según ha indicado a Europa Press el alcalde de la localidad, Javier Pizarro. (Leer más https://acortar.link/D4HhZF)

· La Junta trabaja ya en un "plan de reconstrucción" sin "escatimar recursos" para compensar pérdidas por el temporal

La Junta de Andalucía trabaja ya en el diseño de un "plan de reconstrucción", y promete que no va a "escatimar ningún recurso" que sea necesario para hacer frente a las pérdidas que calcula "millonarias" por los efectos de la serie de borrascas que ha afectado a la comunidad autónoma en las últimas semanas. Así lo ha venido a indicar la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, en una atención a medios durante una visita al Puesto de Mando Avanzado (PMA) ubicado en Lora del Río (Sevilla) para conocer el impacto del temporal en dicha localidad sevillana. (Leer más https://acortar.link/LTc3dW)

· Sin acuerdo entre el Gobierno y la promotora del Algarrobico para la expropiación parcial de los terrenos

El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) y la empresa promotora Azata del Sol no han logrado alcanzar un acuerdo para fijar el importe de la expropiación forzosa iniciada por el Gobierno para hacerse con parte de los terrenos en los que se asienta el hotel de la playa de El Algarrobico, en Carboneras (Almería) conforme al procedimiento anunciado hace un año por la vicepresidenta segunda y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, desde la propia playa. (Leer más https://acortar.link/IPyHtF)