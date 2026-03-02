Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este lunes 2 de marzo a las 19 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este lunes 2 de marzo hasta las 19 horas:

· La jueza autoriza la extracción y análisis del contenido de las cajas negras de los trenes siniestrados en Adamuz

El Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), plaza número 2, ha autorizado el acceso, extracción y análisis del contenido de las cajas negras de los dos trenes siniestrados en la localidad cordobesa de Adamuz, en el accidente en el que murieron 46 personas y hubo más de 120 heridos el domingo 18 de enero. También autoriza el acceso y extracción de los datos contenidos en las cámaras de seguridad instaladas en el interior del tren Iryo. (Leer más https://acortar.link/9w5kn5)

· Andaluces atrapados en Oriente Medio por la guerra en Irán viven una "calma tensa" a la espera de ser evacuados

Andaluces que permanecen en Doha (Qatar) y Dubái (Emiratos Árabes Unidos) afectados por el conflicto bélico desatado entre Irán y Estados Unidos e Israel han señalado que viven una situación de "calma tensa", marcada por el cierre indefinido del espacio aéreo, la escucha de explosiones y misiles desde sus alojamientos, así como la incertidumbre sobre cómo podrán regresar a España. (Leer más https://acortar.link/d1pV0V)

· Ali El Kardoufi, cocinero en Sevilla, sufre un ataque de misil en Baréin: "Llegué a grabar un vídeo de despedida"

Ali El Kardoufi, jefe de cocina de Restaura Truck, un catering de Sevilla, se encuentra en Ryad, la capital de Arabia Saudí, a la espera de regresar a nuestra ciudad, donde lleva casi dos décadas viviendo, tras verse sorprendido en Baréin por un ataque de misiles que tenían como objetivo una de las plantas del edificio donde estaba alojado. (Leer más https://acortar.link/eeRUCv)

· Montero pide "tranquilidad" sobre las bases de Rota y Morón: "En ningún momento se ha activado" su uso para atacar Irán

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha querido lanzar este lunes "un mensaje de tranquilidad" respecto a la "presunta utilización de las bases" militares de Estados Unidos en las localidades andaluzas de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla), porque "en ningún momento se ha activado" su uso para participar en los ataques aéreos que el país norteamericano ha iniciado conjuntamente con Israel este pasado fin de semana contra Irán. (Leer más https://acortar.link/3Kwt8P)

· Andalucía arranca con Moeve el proyecto de hidrógeno verde más grande del sur de Europa

Moeve ha dado el pistolazo de salida definitivo al Valle Andaluz, uno de los mayores y más ambiciosos proyectos de hidrógeno verde de Europa, al aprobar su consejo de administración la decisión final de inversión (FID) para poner en marcha su primera fase, según confirmaron a Europa Press en fuentes de la compañía. La fase inicial del desarrollo del Valle Andaluz del hidrógeno verde, denominada Proyecto Onuba, supondrá una inversión de más de 1.000 millones de euros, para construir un electrolizador de 300 megavatios (MW) junto con nueva generación solar y eólica. (Leer más https://acortar.link/glndDM)