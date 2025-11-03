Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este lunes 3 de noviembre a las 19 horas

SEVILLA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este lunes 3 de noviembre hasta las 19 horas:

· Detenido en Moguer (Huelva) por la muerte violenta de su expareja

El cuerpo sin vida de una mujer de 47 años de edad con "signos evidentes de violencia" ha sido localizado en la noche de este domingo en la localidad onubense de Moguer y su expareja ya ha sido detenida en un caso ya confirmado de violencia de género y que eleva a 11 las víctimas mortales por esta causa en Andalucía durante lo que va de 2025. (Leer más https://acortar.link/M6rjSw)

· Muere un trabajador tras precipitarse del tejado de una nave en Úbeda (Jaén)

Un hombre de unos 40 años ha muerto este lunes en Úbeda (Jaén) después de precipitarse del tejado de una nave en la que trabajaba, situada en el Polígono Industrial Los Cerros, según ha informado el 112. Ha sido a las 10,00 horas cuando este servicio, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, ha atendido una llamada de socorro que alertaba de un trabajador caído del tejado de una nave ubicada entre las calles Artesanía y Cristalería. (Leer más https://acortar.link/IoXIxd)

· La viuda de un paciente de cáncer de pulmón reclama medio millón de euros al SAS por "retraso en el diagnóstico

La viuda e hijos de un paciente oncológico del Hospital Virgen Macarena de Sevilla han interpuesto una reclamación por responsabilidad patrimonial al Servicio Andaluz de Salud (SAS) tras el fallecimiento de su esposo y padre "como consecuencia de no haber sido diagnosticado a tiempo de un cáncer de pulmón, ni tratado de esta enfermedad". (Leer más https://acortar.link/I7w4ve)

· Investigan el hallazgo de un cuerpo depositado desde una embarcación en un puerto de Marbella

La Guardia Civil investiga el hallazgo de un cuerpo depositado este lunes desde una embarcación en un muelle de un recinto portuario en la ciudad malagueña de Marbella. (Leer más https://acortar.link/OmBkwb)

· Jerez (Cádiz) decreta dos días de luto por la muerte del torero Rafael de Paula: "Su legado será eterno"

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha decretado desde este lunes dos días de luto por la muerte este domingo del torero Rafael Soto Moreno, conocido como Rafael de Paula, a los 85 años, extendiéndose hasta las 00,00 horas del 5 de noviembre. En un decreto firmado la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, se detalla que debido a este fallecimiento, las banderas de los edificios municipales ondearán a media asta, prendiendo en las banderas del interior de dichos edificios un crespón negro como señal de luto. (Leer más https://acortar.link/yrzS11)