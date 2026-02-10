Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este martes 10 de febrero a las 14 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este martes 10 de febrero hasta las 14 horas:

· Andalucía reduce a 3.557 los desalojados y apenas registra nuevas incidencias por el temporal

Andalucía ha reducido el número de desalojados a 3.557 personas a causa del temporal, después del regreso a sus casas de 66 personas en Barbate y 1.244 en Jerez de la Frontera, según ha informado el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz. (Leer más https://acortar.link/6ZLvfM)

· El desalojo en Grazalema (Cádiz) "va a durar" hasta analizar "el comportamiento posterior a las lluvias"

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha manifestado que Grazalema (Cádiz) "evidentemente queda como población más afectada gravemente y en la que puede durar más la recuperación y la vuelta a la normalidad". El desalojo de los vecinos "va a durar", según ha manifestado el consejero, que ha añadido que, "hasta que no tengamos los informes técnicos pertinentes, no van a volver", y es ahí donde ha apuntado que "hasta que no se vea el comportamiento poslluvia no se van a tener nuevos informes técnicos que avalen la vuelta de los vecinos". (Leer más https://acortar.link/nDKEvW)

· Bruselas urge a "aumentar radicalmente" la preparación ante desastres climáticos como el fuerte temporal en Andalucía

La comisaria europea de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, ha instado este martes a "aumentar radicalmente" el nivel de preparación frente a los impactos climáticos, tras los fuertes temporales que están afectando a España --especialmente en Andalucía-- y a otros países mediterráneos, al advertir de que la Unión Europea "no está lo suficientemente preparada" ante este tipo de fenómenos, que "no serán los últimos". (Leer más https://acortar.link/zcqLXt)

· Sindicatos agrarios piden en Sevilla al Gobierno que "defienda al campo andaluz" frente al acuerdo con Mercosur

Los sindicatos COAG, UPA, Asaja y Cooperativas Agroalimentarias han protagonizado este martes en Sevilla una tractorada que ha llegado hasta la Plaza de España desde diferentes puntos de la provincia en protesta por el acuerdo de Mercosur "y el resto de problemas que arrastra el sector agrario". Según datos de los propios sindicatos, unos 400 vehículos han llegado a la capital andaluza sobre las 11,00 horas de este martes en el lugar donde se ubica la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, después de salir a las 8,00 horas desde Isla Mayor, Alcalá del Río, Carmona y Salteras. (Leer más https://acortar.link/Jtjyji)

· El buque español 'Audaz' intercepta a un barco ruso en el Estrecho

El Buque de Acción Marítima (BAM) 'Audaz' localizó y monitorizó a un barco ruso que navegaba en el Estrecho de Gibraltar a principios de febrero, según ha informado este martes el Estado Mayor de la Defensa (EMAD). (Leer más https://acortar.link/AloYaT)