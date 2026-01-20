Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este martes 20 de enero a las 19 horas

Archivo - 15/11/2019 Las Cinco Noticias Más Importantes De Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este martes 20 de enero hasta las 19 horas:

· Recuperados los tres cadáveres atrapados en el tren Alvia accidentado en Adamuz (Córdoba)

Los tres cadáveres que continuaban en el interior del tren Alvia accidentado en Adamuz (Córdoba) y que se deslizó por un talud de cuatro metros, cobrándose la vida de al menos 41 personas, ya han sido recuperados por los equipos de rescate que actúan en la zona, todo ello en la mañana de este martes. (Leer más https://acortar.link/u8iCOM)

· Ascienden a 41 los fallecidos por el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) tras hallar otro cadáver en el Iryo

El número de fallecidos en el descarrilamiento de trenes ocurrido en el término municipal cordobés de Adamuz, registrado en la tarde de este domingo, asciende a 41 personas a las 08.50 horas de este martes, tras hallarse un nuevo cuerpo en el tren Iryo que descarriló, según han confirmado a Europa Press fuentes del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. (Leer más https://acortar.link/4nCpXW)

· La Guardia Civil inmoviliza el vagón 6 del Iryo para analizar su posible relación con el accidente de Adamuz

La Guardia Civil ha inmovilizado el vagón 6 del tren Iryo, el primero que descarriló, para analizar su posible relación con las causas del accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo en Adamuz (Córdoba) y que deja un balance de 41 víctimas mortales. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha puesto el foco este martes en dicho coche 6 del Iryo que circulaba en dirección a Madrid cuando impactó con el Alvia que circulaba en dirección contraria, con destino a Huelva. (Leer más https://acortar.link/0KwGIF)

· Una asociación denuncia a directivos de Adif y Aesf y Manos Limpias se persona en la causa por el siniestro de Adamuz

La Asociación Liberum ha presentado una denuncia en el Juzgado de Montoro (Córdoba) que lleva la causa por el siniestro ferroviario de Adamuz, con 41 fallecidos hasta primeras horas de este martes, a la vez que el Sindicato Colectivo de Funcionarios Manos Limpias se ha personado en la presente causa en el ejercicio de la acción popular, "a los efectos de determinarse las posibles responsabilidades penales derivadas". (Leer más https://acortar.link/GG58EA)

· El Rey valora el "nivel" de respuesta de país al "golpe" del accidente de Adamuz con su sanidad, "cariño y solidaridad"

El rey Felipe VI ha valorado este martes el "nivel" de la respuesta que España como país ha ofrecido al "golpe" que ha supuesto el accidente ferroviario registrado el pasado domingo en Adamuz (Córdoba), que se ha saldado con la muerte de al menos 41 personas y varias decenas de heridos, y en esa línea ha agradecido el papel del sistema sanitario y de atención a las emergencias, así como la labor de administraciones, y el "cariño" y la "solidaridad" desplegada por la ciudadanía. (Leer más https://acortar.link/cNRroR)