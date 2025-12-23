Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este martes 23 de diciembre a las 14 horas

Archivo - 15/11/2019 Las Cinco Noticias Más Importantes De Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este martes 23 de diciembre hasta las 14 horas:

· El informe toxicológico descarta ADN y semen de una agresión sexual en el cuerpo del niño de Garrucha (Almería)

El informe del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Sevilla ha descartado la presencia de semen y ADN ajeno derivado de una posible agresión sexual en el cuerpo de Lucas, el niño de cuatro años cuyo cadáver apareció en un búnker situado en una playa de Garrucha (Almería), lo que derivó en la detención de su madre y la pareja de esta. (Leer más https://acortar.link/T53p6b)

· PP y Vox acuerdan reforzar el control sobre el padrón y flexibilizar la ZBE para aprobar los presupuestos de Sevilla

El alcalde de Sevilla (PP), José Luis Sanz, y la portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento, Cristina Peláez, han firmado este martes el acuerdo para aprobar los presupuestos municipales para 2026. El pacto recoge una "intensificación" del control del padrón municipal y la flexibilización de las multas de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). (Leer más https://acortar.link/BCuIvR)

· Varios heridos leves tras la colisión de un autobús con un camión en la Avenida Luis Montoto de Sevilla

La colisión de un autobús de línea con un camión este martes en la Avenida Luis Montoto, a la altura de la calle Juan Antonio Cavestany, en Sevilla ha provocado varias personas heridas, todas ellas leves, según han confirmado fuentes municipales. El 112 ha recibido a las 11.25 horas el primer aviso del accidente, desplazándose al lugar efectivos de la Policía Local y personal sanitario. (Leer más https://acortar.link/2SIvL7)

· Un juzgado investiga a un sacerdote de Granada tras la denuncia de una mujer por supuesta agresión sexual

El Juzgado de Instrucción número 2 de Granada mantiene abierta una investigación contra un sacerdote tras la denuncia de una mujer por supuesta agresión sexual en el área metropolitana. El religioso, según ha informado el Arzobispado en un comunicado, ha mostrado en todo momento plena colaboración con la autoridad judicial, aportando su testimonio para "aclarar la verdad de los hechos". (Leer más https://acortar.link/AanAmM)

· Más de 600 trabajadores podrán acogerse al ERE de Telefónica en Andalucía, tres de cada cuatro en Sevilla y Málaga

Las provincias de Sevilla y Málaga concentran casi el 72% de los trabajadores andaluces que podrían acogerse de forma voluntaria al expediente de regulación de empleo (ERE) de Telefónica, de un total de 661 trabajadores a nivel andaluz, según los datos facilitados por el responsable del sector de telecomunicaciones de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, Miguel Ángel Ojeda a Europa Press. (Leer más https://acortar.link/wHvS9e)