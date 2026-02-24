Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este martes 24 de febrero a las 14 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este martes 24 de febrero hasta las 14 horas:

· La jueza que investiga el accidente de Adamuz pide a Adif que "se abstenga de realizar cualquier operación" sobre las vías sin autorización

La jueza de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro, plaza número dos, ha requerido al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) que "se abstenga de realizar cualquier operación tendente a la extracción y traslado del material relacionado y de interés para la instrucción de la causa" sobre el siniestro ferroviario de Adamuz (Córdoba), en el que han muerto 46 personas y ha habido más de 120 heridos. (Leer más https://acortar.link/ObXAAv)

· La Junta de Andalucía aprobará este miércoles un paquete de bajadas fiscales para familias afectadas por el tren de borrascas

La Junta de Andalucía aprobará este miércoles, 25 de febrero, en su reunión semanal del Consejo de Gobierno, un "paquete de medidas fiscales" destinadas a las familias afectadas por el tren de borrascas que atravesó la comunidad autónoma entre los meses de enero y febrero, que incluye una serie de bajadas de impuestos para que su "vuelta a la normalidad sea todavía más llevadera". (Leer más https://acortar.link/ElrHFB)

· PSOE-A suspende cautelarmente de militancia al exalcalde de La Algaba (Sevilla) tras su renuncia por una denuncia por presunto acoso a un menor

El secretario adjunto de Organización del PSOE-A, Alejandro Moyano, ha señalado este martes que en la federación socialista andaluza están "muy tranquilos" ante las investigaciones que afectan al exconcejal del Ayuntamiento de Sevilla Rafael Pineda y al recién dimitido alcalde del municipio sevillano de La Algaba, Diego Manuel Agüera, al que el partido ha suspendido cautelarmente de militancia tras solicitarlo él mismo. (Leer más https://acortar.link/4UQapf)

· Detenida en Málaga acusada de maltratar a su hija de ocho años tras un aviso del colegio

Agentes de la Policía Nacional de Málaga han detenido a una mujer, de 30 años, por su presunta responsabilidad en un delito de malos tratos en el ámbito familiar hacia su hija, menor de edad. La actuación policial se inició a raíz de que la niña asistiera a un centro de salud, acompañada por docentes del colegio donde cursa estudios en Educación Primaria, al presentar lesiones compatibles con posible maltrato. (Leer más https://acortar.link/kSQk9m)

· El SAS lanza las primeras convocatorias del nuevo modelo de bolsa para 14 especialidades, entre ellas Enfermería y Pediatría

El Servicio Andaluz de Salud (SAS), dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, va a lanzar las primeras convocatorias del nuevo modelo de bolsa pactado con los sindicatos para catorce especialidades. En concreto serán para FEA; Medicina de Recursos Avanzados de Cuidados Paliativos; Médico de Admisión y Documentación Clínica; Médico de Familia; Pediatra de Atención Primaria; Odontoestomatólogo de Atención Primaria; Médico del Trabajo; Farmacéutico de Atención Primaria; Epidemiólogo de Atención Primaria; Enfermero; Enfermero Especialista; Fisioterapeuta; Logopeda; y Terapeuta Ocupacional. (Leer más https://acortar.link/NbAZtc)