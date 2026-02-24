Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este martes 24 de febrero a las 19 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este martes 24 de febrero hasta las 19 horas:

· La jueza que investiga el accidente de Adamuz pide a Adif que "se abstenga de realizar cualquier operación" sobre las vías sin autorización

La jueza de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro, plaza número dos, ha requerido al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) que "se abstenga de realizar cualquier operación tendente a la extracción y traslado del material relacionado y de interés para la instrucción de la causa" sobre el siniestro ferroviario de Adamuz (Córdoba), en el que han muerto 46 personas y ha habido más de 120 heridos. (Leer más https://acortar.link/ObXAAv)

· La Junta de Andalucía aprobará este miércoles un paquete de bajadas fiscales para familias afectadas por el tren de borrascas

La Junta de Andalucía aprobará este miércoles, 25 de febrero, en su reunión semanal del Consejo de Gobierno, un "paquete de medidas fiscales" destinadas a las familias afectadas por el tren de borrascas que atravesó la comunidad autónoma entre los meses de enero y febrero, que incluye una serie de bajadas de impuestos para que su "vuelta a la normalidad sea todavía más llevadera". (Leer más https://acortar.link/ElrHFB)

· El exalcalde de La Algaba (Sevilla) espera "desmontar las falsedades" y volver al PSOE: "Tendré las puertas abiertas"

El recién dimitido alcalde del municipio sevillano de La Algaba, Diego Manuel Agüera, se ha declarado este martes "sabedor de que más pronto que tarde" su "honor e imagen" serán "reparados", en el marco de la denuncia presentada por un empleado municipal ante la Fiscalía por presunto acoso a un menor de edad de la localidad. Asimismo, tras haber pedido la suspensión cautelar de militancia voluntaria en el PSOE-A, decisión anunciada durante la presente jornada, ha asegurado que no le cabe "ninguna duda" de que tendrá "las puertas abiertas" del partido, ante una posible vuelta al mismo. (Leer más https://acortar.link/37G0iO)

· Detenida en Málaga acusada de maltratar a su hija de ocho años tras un aviso del colegio

Agentes de la Policía Nacional de Málaga han detenido a una mujer, de 30 años, por su presunta responsabilidad en un delito de malos tratos en el ámbito familiar hacia su hija, menor de edad. La actuación policial se inició a raíz de que la niña asistiera a un centro de salud, acompañada por docentes del colegio donde cursa estudios en Educación Primaria, al presentar lesiones compatibles con posible maltrato. (Leer más https://acortar.link/kSQk9m)

· Felipe VI preside los actos por el centenario del Plus Ultra que "fortaleció los lazos con Iberoamerica"

El rey Felipe VI ha presidido este martes en Palos de la Frontera (Huelva) los actos conmemorativos por el centenario del hidroavión Plus Utra, que ha consistido en un acto militar con exhibiciones terrestres y aéreas del Ejército del Aire. Un aniversario de un hecho que, como se ha puesto de manifiesto durante el evento, supuso "el fortalecimiento de los lazos históricos, culturales y diplomáticos con Iberoamérica". (Leer más https://acortar.link/A3BEKO)