Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este martes 26 de octubre a las 14 horas

SEVILLA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este martes, 26 de octubre, hasta las 14 horas:

· Espadas "aguanta sin romper" su oferta de apoyar el Presupuesto aunque cree que en la Junta prefieren pactar con Vox

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha anunciado este martes que va a "aguantar" en su oferta de acordar el proyecto de Presupuestos andaluces para 2022 sin "romper" la misma pese al "silencio absoluto" del Gobierno de PP-A y Ciudadanos (Cs) a las propuestas que el Grupo Socialista ha trasladado a la Junta para apoyar en el Parlamento las cuentas autonómicas del año que viene, y aunque cree que en la Junta "lo que se está imponiendo es el criterio de que hay que pactar con Vox". (Leer más https://bit.ly/3GqJ2Eg)

· Marín afirma que la legislatura seguirá en Andalucía aunque no haya presupuesto: "Si hay que prorrogarlo, se prorrogará"

El vicepresidente de la Junta y líder andaluz de Ciudadanos (Cs), Juan Marín, se ha reafirmado este martes en agotar la legislatura con independencia de la aprobación de un nuevo Presupuesto para 2022. "Seguirá la legislatura con un Presupuesto prorrogado", ha afirmado Marín, quien ha esgrimido que "el presidente no va a convocar elecciones si no lo hablamos antes, no hay ninguna intención de convocar elecciones, tenemos el Presupuesto de 2021 y si hay que prorrogarlo se prorrogará". (Leer más https://bit.ly/3BjXHNU)

· Andalucía baja una décima su tasa Covid tras cinco días al alza y suma 242 casos y cinco muertes

Andalucía registra este martes 26 de octubre un total de 242 contagios de coronavirus en 24 horas, superiores a los 183 del martes pasado, pero inferiores a los 263 de este lunes, al tiempo que registra cinco fallecidos, menos que hace una semana (siete) y más que el lunes (uno). (Leer más https://bit.ly/2ZqeJ06)

· Ocho toneladas de hachís intervenidas y 23 detenidos en una macrooperación contra el narcotráfico en Almería

Una macrooperación de la Guardia Civil para desmantelar una red dedicada al tráfico de hachís en cuatro municipios de la Comarca del Poniente de Almería desarrollada este martes se ha saldado con la detención de 23 personas y el decomiso de más de ocho toneladas de droga. (Leer más https://bit.ly/3bdLlfQ)

· Cáritas atiende a 5.600 personas sin hogar en Andalucía: "Muchas desisten de solicitar ayuda a la Administración"

Cáritas Andalucía, que atendió a un total de 5.600 personas en la comunidad autónoma durante el pasado año, marcado por la pandemia del coronavirus, ha alertado este martes de la vulneración de derechos en materia de salud, empleo, vivienda y servicios sociales que sufre el citado colectivo. (Leer más https://bit.ly/3jXldL1)