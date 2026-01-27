Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este martes 27 de enero a las 19 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este martes 27 de enero hasta las 19 horas:

· Muere una mujer tras caerle una palmera en Torremolinos (Málaga) por el temporal de viento

Una mujer ha fallecido este martes tras caerle una palmera en Torremolinos (Málaga) debido a las fuertes rachas de viento que se están registrado por el paso de la borrasca Joseph, según han confirmado desde el Ayuntamiento. (Leer más https://acortar.link/pS0AcQ)

· Detenido un padre acusado de matar a su hija mayor de edad en una casa de Córdoba

La Policía Nacional ha detenido en la noche de este pasado lunes a un hombre por un presunto delito de homicidio tras supuestamente matar a su hija mayor de edad en una casa de Córdoba capital, según han informado fuentes de la investigación, que descartan que "el móvil del homicidio sea por violencia de género" según las primeras pesquisas. (Leer más https://acortar.link/bPyIyJ)

· El Gobierno aprueba ayudas de 20 millones de euros para las víctimas del accidente de Adamuz

El Gobierno ha aprobado este martes un mecanismo de indemnizaciones dotado de 20 millones de euros para las víctimas de los accidentes ferroviarios ocurridos hace 9 y 7 días en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), respectivamente, en los que 46 personas perdieron la vida y otras 164 resultaron heridas. (Leer más https://acortar.link/oZkbSI)

· La Audiencia Nacional pregunta a Fiscalía si debe investigar a Óscar Puente por el accidente ferroviario de Adamuz

El juez de la Audiencia Nacional (AN) Antonio Piña ha pedido a la Fiscalía que informe sobre si el tribunal debe de investigar al ministro de Transportes, Óscar Puente, por su presunta responsabilidad en el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) en el que perdieron la vida 45 personas. (Leer más https://acortar.link/1XAfmu)

· Diez detenidos en una macrooperación policial en Sevilla y Málaga por el tiroteo a un agente en Isla Mayor

La Policía está llevando a cabo desde primera hora de este martes un importante despliegue en las provincias de Sevilla y Málaga contra los presuntos responsables del tiroteo de Isla Mayor, el pasado 8 de noviembre, en una operación contra el narcotráfico en la que resultó herido de gravedad un agente. Se trata de una macrooperación en la que participan 250 policías y que se ha saldado hasta el momento con diez detenidos, si bien la investigación continúa abierta y no se descartan nuevos arrestos, según informa la Policía Nacional en un comunicado. (Leer más https://acortar.link/SXYWxL)

· Montero y otros ministros acudirán este jueves a la misa funeral en Huelva por el accidente de Adamuz

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, acudirá este jueves, en representación del Ejecutivo junto con otros ministros aún por determinar, a la misa funeral por las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba), que dejó un total de 45 fallecidos, en Huelva, según ha informado la ministra portavoz, Elma Saiz. En la rueda de prensa al término del Consejo de Ministros, Saiz ha confirmado que será Montero quien acompañe a los Reyes en la misa funeral que se celebrará en el Palacio de Deportes Carolina Marín de Huelva el jueves por la tarde. (Leer más https://acortar.link/BDLAxc)