Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este martes 28 de octubre a las 19 horas

SEVILLA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este martes 28 de octubre hasta las 19 horas:

· Pancartas con 'No a la violencia escolar' arropan a la familia de Sandra Peña por las calles de Sevilla

Jóvenes de colegios e institutos de toda Sevilla, acompañados de pancartas en las que se han podido leer consignas como 'Sandra no te olvidamos' y 'No a la violencia escolar' han salido este martes a la calle contra el 'bullyng'. También con aplausos han querido arropar a la familia de Sandra Peña, la menor que se suicidó presuntamente tras sufrir acoso escolar en un centro de la ciudad. Sus padres, abuelo y tío, así como otros miembros de la familia, han acudido a la concentración. (Leer más https://acortar.link/zL1wBK)

· La Guardia Civil busca junto a Portugal a los tripulantes de la narcolancha que dejó un agente luso muerto en el Guadiana

La Guardia Civil de Huelva y la Guardia Nacional Republicana (GNR) de Portugal mantienen activo un amplio dispositivo para localizar a los tripulantes de una narcolancha que el lunes por la noche embistió a la patrullera portuguesa en aguas transfronterizas del río Guadiana entre Huelva y Portugal y que causó el fallecimiento de un agente de la GNR y tres heridos del mismo cuerpo policial. (Leer más https://acortar.link/PCw42x)

· La Junta prevé que Andalucía crezca un 2,3% en 2026 y crear 85.750 empleos para situar el paro por debajo del 14%

El Consejo de Gobierno andaluz ha aprobado este martes el proyecto de Ley de Presupuestos de la comunidad autónoma para 2026, que asciende a 51.597,9 millones de euros y en el que se prevé un crecimiento del PIB del 2,3 por ciento y la creación de 85.750 empleos, de manera que la tasa de paro se sitúe por debajo del 14 por ciento. Las cuentas para el próximo año crecen en un 5,6 por ciento respecto a las del ejercicio anterior (2.726 millones más). (Leer más https://acortar.link/RmbGFU)

· La Policía investiga un posible caso de maltrato a menores en una guardería de Jerez (Cádiz)

La Policía Nacional de Cádiz, a través de su Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM), está investigando la denuncia de un posible caso de maltrato a menores en una guardería de Jerez de la Frontera, un centro adherido a la Junta para cuestiones relativas a bonificaciones a padres, como han señalado desde la administración andaluza a Europa Press. La investigación se mantiene abierta para esclarecer los hechos denunciados, como han confirmado fuentes policiales a Europa Press, donde una trabajadora del centro ya ha sido despedida al ser presuntamente responsable. (Leer más https://acortar.link/1yY18K)

· IU y Sumar registran sin Podemos la marca 'Por Andalucía' como partido político a unos meses de las elecciones andaluzas

Representantes de Izquierda Unida (IU), Movimiento Sumar, Iniciativa del Pueblo Andaluz y Verdes-Equo han registrado como partido político ante el Ministerio del Interior la marca 'Por Andalucía', que fue con la que estas organizaciones concurrieron junto a Podemos y Alianza Verde a las elecciones autonómicas andaluzas del 19 de junio de 2022, tras la que obtuvieron cinco escaños en el Parlamento regional, compuesto de 109 asientos. (Leer más https://acortar.link/I6aDv2)