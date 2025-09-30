Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este martes 30 de septiembre a las 19 horas

Archivo - 15/11/2019 Las Cinco Noticias Más Importantes De Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este martes 30 de septiembre hasta las 19 horas:

· La Guardia Civil analiza cámaras y testigos en busca de pistas sobre el cadáver maniatado en su maletero en Berja (Almería)

El delegado de Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha señalado que la Guardia Civil mantiene abierta la investigación por el crimen de Antonio Campos, el hombre de 54 años natural de Berja (Almería) cuyo cadáver apareció en el maletero de su propio vehículo maniatado y con signos de violencia aparcado junto a una alhóndiga de San Agustín, en El Ejido, este lunes. (Leer más https://acortar.link/cJ06Ay)

· Cuatro muertos y 22 contagios por un brote de gripe A y Covid en una residencia de mayores de La Algaba (Sevilla)

Un brote de infección respiratoria aguda en una residencia de mayores de La Algaba (Sevilla) ha provocado 22 contagios y cuatro fallecimientos, según ha confirmado este martes a Europa Press la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía. Seis de los residentes afectados requirieron hospitalización, de los que sólo uno continúa ingresado. Dos pacientes han recibido ya el alta hospitalaria, mientras que entre los fallecidos se encuentra una persona que no llegó a ingresar en el hospital. (Leer más https://acortar.link/cb9B06)

· Juanma Moreno publica el 29 de octubre su primer libro 'Manual de convivencia. La vía andaluza'

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, publica el 29 de octubre su primer libro, titulado 'Manual de convivencia. La vía andaluza'. Así lo ha anunciado este martes, en un comunicado, la editorial Espasa, que es la encargada de la publicación del libro y que detalla que Moreno ofrece en la obra "un testimonio sincero y humano que combina sus memorias personales con su trayectoria política". (Leer más https://acortar.link/oLP5ML)

· Intervenidas con ayuda de Marruecos once toneladas de hachís en Málaga y Algeciras ocultos en melones y muebles

La Policía Nacional ha intervenido más de 11 toneladas de hachís en dos operaciones desarrolladas en menos de una semana en Málaga y Algeciras (Cádiz) gracias a la colaboración con la Dirección General de Seguridad Nacional de Marruecos y de sus autoridades judiciales, pudiendo detectar dos vehículos, una furgoneta y un tráiler, que escondían la droga en el interior de muebles, dobles fondos y entre palés de melones. (Leer más https://acortar.link/md49Gx)

· La Junta de Andalucía publica su bolsa de suelo con capacidad para la construcción de 40.937 viviendas protegidas

La Junta de Andalucía ha publicado la bolsa de suelo para vivienda asequible y que cuenta con parcelas para la construcción de 40.937 viviendas protegidas. La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha presentado este martes esta bolsa de suelo que será "herramienta fundamental para dar respuesta a la escasez de vivienda" e "impulsar la colaboración público-privada, esencial si queremos actuar con agilidad y eficacia". (Leer más https://acortar.link/UiGcG2)