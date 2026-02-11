Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este miércoles 11 de febrero a las 19 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este miércoles 11 de febrero hasta las 19 horas:

· La Junta cifra en 535 millones los daños en carreteras autonómicas por el temporal y anuncia 260 para obras de emergencia

El Gobierno andaluz ha anunciado una primera cifra de evaluación de los daños en las carreteras autonómicas como consecuencia de las sucesivas borrascas que han atravesado la región, que sitúa en 535 millones y ha anunciado un plan de actuación inmediata de 260 millones para afrontar la reparación de ese daño en infraestructuras. (Leer más https://acortar.link/aO7Afz)

· La Guardia Civil pide colaboración para identificar a una mujer hallada en una maleta en Benahavís (Málaga)

La Guardia Civil solicita colaboración ciudadana para conocer la identidad de una mujer cuyos restos mortales aparecieron dentro de una maleta en Benahavís (Málaga). El hallazgo tuvo lugar hace tres años, cuando un jardinero encontró semienterrada la maleta en la que se encontraban restos óseos de una persona pendiente de identificar. (Leer más https://acortar.link/clTtOo)

· Sánchez promete investigar con "rigor" el accidente de Adamuz y asegura que "si fuera necesario" se hará justicia

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha prometido este miércoles que se investigará con "rigor" los accidentes ferroviarios acontecidos en enero en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) donde fallecieron 47 personas y, "si fuera necesario", se hará justicia. "Investigaremos con rigor, informaremos con transparencia, tomaremos las medidas necesarias para que accidentes como el que hoy lloramos no vuelvan a repetirse", ha prometido Sánchez durante su comparecencia en el Congreso. (Leer más https://acortar.link/vY9lee)

· Muere un hombre en Almonte (Huelva) tras recibir un disparo cuando atacaba con arma blanca a un guardia civil

Un hombre ha fallecido en Almonte (Huelva) después de que agentes de la Guardia Civil "tuvieran que repeler" el ataque del mismo con arma blanca hacia uno de ellos. El fallecido supuestamente se abalanzó para tratar de apuñalar a uno de los agentes tras realizar estos varios disparos de advertencia al aire para intentar detener a esta persona. (Leer más https://acortar.link/X9Me2R)

· Renfe amplía hasta el 16 de febrero el plan alternativo de transporte entre Madrid y Andalucía

Renfe ha ampliado hasta el 16 de febrero el Plan Alternativo de Transporte que estableció el pasado 20 de enero, tras la interrupción del servicio de alta velocidad entre Madrid y Andalucía por el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), debido a la interrupción en la línea. (Leer más https://acortar.link/6nST6K)