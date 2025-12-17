Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este miércoles 17 de diciembre a las 14 horas

Archivo - 15/11/2019 Las Cinco Noticias Más Importantes De Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este miércoles 17 de diciembre hasta las 14 horas:

· La Policía investiga en Sevilla el paradero de los padres de un bebé abandonado en la barriada Madre de Dios

La Policía Nacional está investigando el paradero de los padres de un bebé que fue abandonado este martes en el barriada Madre de Dios de Sevilla. Fuentes policiales han confirmado que el bebé, de pocos días, fue encontrado en el portal de un edificio por unos vecinos que dieron aviso a las fuerzas de seguridad. El menor presenta buen estado de salud y se encuentra hospitalizado. La Junta de Andalucía ha confirmado este miércoles la declaración de desamparo provisional del pequeño. (Leer más https://acortar.link/j29Gsm)

· PP-A rechaza en solitario que Moreno comparezca en el Parlamento por la crisis de los cribados

El Pleno del Parlamento andaluz ha rechazado este miércoles, con los votos del PP-A, la iniciativa conjunta de los grupos de PSOE-A, Por Andalucía y Mixto-Andalucía para que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, compareciera en esta última sesión plenaria del año para dar cuenta de la situación para informar sobre el plan de choque para hacer frente al fallo en el cribado de cáncer de mama. La iniciativa de los tres grupos de la izquierda ha contado con el apoyo de Vox. (Leer más https://acortar.link/O53f81)

· Herido un policía por un disparo accidental en un operativo contra estafas cibernéticas en Los Molares (Sevilla)

La Policía Nacional ha confirmado que un agente de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha resultado herido este miércoles por un disparo accidental durante una intervención en Los Molares (Sevilla) contra estafas cibernéticas. El agente ha sido trasladado a un centro sanitario y "en principio" no presenta lesiones de gravedad. (Leer más https://acortar.link/RvdhZR)

· La Junta requiere al Gobierno que atienda las alegaciones y retire el deslinde aprobado para Doñana

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha requerido al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico que deje sin efecto la Orden Ministerial de 10 de octubre de 2025 mediante la que se aprueba el deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre del tramo de unos 118.772 metros, correspondiente a las marismas de Doñana, en los términos municipales de Hinojos y Almonte (Huelva) y de Aznalcázar (Sevilla). (Leer más https://acortar.link/RHhpyE)

· Condenado en Córdoba a 17 años y medio de cárcel por intentar asesinar a su expareja embarazada tras maltratarla

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado una sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba que condena a 17 años y seis meses de prisión a un varón por delitos de asesinato en grado de tentativa y aborto en tentativa, concurriendo las agravantes de género y mixta de parentesco; maltrato físico y psíquico habitual en el ámbito de la violencia de género, amenazas leves y delito leve de maltrato de obra, tras supuestamente intentar asesinar con una navaja a su expareja y a su feto, después de maltratarla e insultarla durante un año. (Leer más https://acortar.link/RZ0DaE)