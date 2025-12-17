Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este miércoles 17 de diciembre a las 19 horas

Archivo - 15/11/2019 Las Cinco Noticias Más Importantes De Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este miércoles 17 de diciembre hasta las 19 horas:

· La UE y Reino Unido cierran el Tratado sobre Gibraltar seis meses después de anunciar el acuerdo

La Unión Europea y Reino Unido han logrado cerrar los textos legales que recogen los términos de la nueva relación del bloque comunitario con Gibraltar tras el Brexit, seis meses después de que las partes anunciaran el fin de las negociaciones, lo que supone un paso más hacia la ratificación del futuro Tratado pero no aún el definitivo para su entrada en vigor. (Leer más https://acortar.link/sGyivK)

· La Policía investiga en Sevilla el paradero de los padres de un bebé abandonado en la barriada Madre de Dios

La Policía Nacional está investigando el paradero de los padres de un bebé que fue abandonado este martes en el barriada Madre de Dios de Sevilla. Fuentes policiales han confirmado que el bebé, de pocos días, fue encontrado en el portal de un edificio por unos vecinos que dieron aviso a las fuerzas de seguridad. El menor presenta buen estado de salud y se encuentra hospitalizado. La Junta de Andalucía ha confirmado este miércoles la declaración de desamparo provisional del pequeño. (Leer más https://acortar.link/j29Gsm)

· El alcalde de Algeciras niega "presiones" a una exedil para "encubrir" un presunto acoso y PSOE estudia ampliar denuncia

El alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, ha negado la existencia de supuestas "presiones" a una exconcejal, y posteriormente asesora, para tratar de "encubrir" un presunto acoso sexual que ha sido denunciado recientemente por el PSOE ante la Fiscalía del Tribunal Supremo, al ser aforado por su condición de senador. Por su parte, los socialistas han anunciado que estudian ampliar la denuncia presentada ante la Fiscalía de Supremo. (Leer más https://acortar.link/TgU6cj)

· Herido un policía por un disparo accidental en un operativo contra estafas cibernéticas en Los Molares (Sevilla)

La Policía Nacional ha confirmado que un agente de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha resultado herido este miércoles por un disparo accidental durante una intervención en Los Molares (Sevilla) contra estafas cibernéticas. El agente ha sido trasladado a un centro sanitario y "en principio" no presenta lesiones de gravedad. (Leer más https://acortar.link/RvdhZR)

· La Alhambra de Granada tendrá que redactar unos nuevos pliegos para licitar, de nuevo, la gestión de reserva y venta de entradas

El Patronato de la Alhambra y el Generalife tendrá que redactar unos nuevos pliegos para sacar a licitación, de nuevo, el contrato de gestión de reserva y venta de entradas después de que se haya anulado el anterior, valorado en 6,2 millones de euros. (Leer más https://acortar.link/0cEV9t)