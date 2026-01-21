Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este miércoles 21 de enero a las 14 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este miércoles 21 de enero hasta las 14 horas:

· Aumentan a 43 los muertos en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) tras localizar un nuevo cadáver en las vías

El número de fallecidos en el accidente de trenes ocurrido en el término municipal cordobés de Adamuz este pasado domingo, 18 de enero, por la tarde, ha ascendido a 43 personas tras localizarse este miércoles un nuevo cadáver, según han confirmado fuentes de la Junta de Andalucía. (Leer más https://acortar.link/KhA75L)

· La Guardia Civil localiza una pieza de un tren en un arroyo e investiga su relación con el accidente de Adamuz

La Guardia Civil tiene localizada una pieza del eje de un tren que ha sido hallada en un arroyo próximo a la zona del descarrilamiento y colisión de dos trenes en Adamuz (Córdoba), y que a su vez había sido fotografiada por un periodista de 'The New York Times'. (Leer más https://acortar.link/oLwbCh)

· Un joven maquinista sevillano en prácticas es el muerto en el accidente de tren en Gelida (Barcelona)

Un joven maquinista sevillano en prácticas es el muerto en el accidente de tren en Gelida (Barcelona) de este martes por la noche, han confirmado los Mossos d'Esquadra en un comunicado este miércoles. (Leer más https://acortar.link/lUJhYC)

· Sindicato de maquinistas Semaf convoca huelga general en todo el sector tras los accidentes en Adamuz y Gelida

El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) ha anunciado este miércoles la convocatoria de una huelga general en todo el sector tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), que se han cobrado la vida de numerosas personas, entre ellas "tres maquinistas". (Leer más https://acortar.link/GG6NHA)

· En prisión una estudiante por incendiar el piso en el que vivía en Sevilla con una mujer, que murió días después

La Policía Nacional ha detenido en Sevilla a una estudiante de la Universidad de Sevilla como presunta autora de un incendio provocado de forma intencionada en una vivienda de la capital hispalense, hechos en los que falleció la propietaria del inmueble a consecuencia de las graves lesiones sufridas. (Leer más https://acortar.link/MUPjMc)