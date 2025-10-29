Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este miércoles 29 de octubre a las 14 horas

SEVILLA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este miércoles 29 de octubre hasta las 14 horas:

· Aemet activa el aviso rojo por lluvias en Huelva y Andalucía eleva a nivel 1 el Plan por Riesgo de Inundaciones

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha declarado a las 09.18 horas de este miércoles 29 de octubre el cambio del Plan Especial de Emergencias ante en el Riesgo de Inundaciones en Andalucía a la fase de emergencia, en Situación Operativa 1, ante las precipitaciones registradas y el aviso rojo en curso en Huelva. La Consejería ha enviado un mensaje Es-Alert a todos los vecinos del litoral de Huelva, así como a los de la zona del Andévalo y el Condado, comarcas que en estos momentos mantienen vigente el aviso rojo ante las fuertes precipitaciones. (Leer más https://acortar.link/FfAxRF)

· El paso de una manga marina deja numerosas incidencias en Isla Cristina (Huelva)

El municipio de Isla Cristina (Huelva) ha registrado numerosas incidencias debido al paso de una manga marina durante la mañana de este miércoles que ha provocado muros y árboles caídos e inundaciones de calles y viviendas. (Leer más https://acortar.link/vjwuV5)

· Buscan a un hombre fugado en Isla Cristina (Huelva) tras apuñalar a su pareja, en estado "muy grave"

La Guardia Civil busca a un hombre que se ha dado a la fuga tras apuñalar este miércoles a su pareja, una mujer de 35, en el interior de su domicilio en Isla Cristina (Huelva) y que, según han indicado fuentes municipales, se encuentra en estado "muy grave". (Leer más https://acortar.link/HpvPxM)

· La izquierda insta al PP-A a aceptar su comisión de investigación por cribados y 'planta' a la Junta en la entrega del Presupuesto

Los grupos de oposición de izquierda en el Parlamento andaluz --PSOE-A, Por Andalucía y Adelante Andalucía-- han emplazado este miércoles al PP-A, que cuenta con mayoría absoluta en la Cámara, a no oponerse a la constitución de la comisión de investigación que dichas formaciones han solicitado al hilo de los fallos detectados en el programa de detección precoz del cáncer de mama, al tiempo que se han ausentado del acto de presentación del proyecto de Ley del Presupuesto andaluz para 2026 en protesta por lo que consideran que constituye un ejercicio de propaganda del Gobierno del PP-A para tratar de "tapar" lo sucedido con dichos cribados. (Leer más https://acortar.link/cW0QJs)

· En libertad con cargos la trabajadora acusada de maltrato a menores en guardería de Jerez (Cádiz)

La trabajadora de la guardería privada de Jerez de la Frontera (Cádiz), que está acusada de maltratar a cinco menores, ha quedado en libertad provisional con cargos tras pasar a disposición judicial este pasado martes, según han confirmado fuentes policiales a Europa Press. La mujer fue detenida ayer martes por la Policía Nacional y pasó ese mismo día a disposición judicial para declarar, decretándose su libertad provisional con cargos. En principio, y a la espera de lo que se determine durante la fase de instrucción de la causa, se investiga un delito contra la integridad moral. (Leer más https://acortar.link/9sPLTq)