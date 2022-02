Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este miércoles 9 de febrero a las 14 horas

SEVILLA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este miércoles, 9 de febrero, hasta las 14 horas:

· Moreno llama a los grupos "a estar a la altura" en el debate de Ley de Economía Circular y "dejar atrás ansias electorales"

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha pedido a todos los grupos parlamentarios "estar a la altura de las circunstancias" en el debate de totalidad del proyecto de Ley de Economía Circular, que tiene lugar este jueves en la Cámara andaluza, y "que dejen atrás otros intereses que no sean los de esta tierra y los de los ocho millones de andaluces, que dejen atrás las ansias electorales y que nos dediquemos todos a construir un nuevo porvenir". (Leer más https://bit.ly/34lOY3v)

· Aguirre calcula que "en unos 15 días" la pandemia estará en una situación "bastante estable" en la región

El consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, calcula que "en unos 15 días o un par de semanas" la pandemia del coronavirus estará en una situación "bastante estable y controlable" en la región, si bien ha recordado que "es mundial", de modo que "una cosa es doblegar la ola y otra doblegar la pandemia", advirtiendo de que "queda todavía trabajo, prudencia y tener mucho cuidado". (Leer más https://bit.ly/3uRVh9V)

· Vox inicia la campaña 'Salud no responde' ante el "problema" en la sanidad y no descarta participacion en movilizaciones

Vox ha anunciado este miércoles la puesta en marcha de la campaña 'Salud no responde' para denunciar en toda Andalucía los "problemas" que presenta actualmente la atención sanitaria y no ha descartado su participación en movilizaciones convocadas por profesionales sanitarios, aunque es un asunto que no está cerrado en este momento y que se está abordando en conversaciones con los sindicatos del sector sanitario. (Leer más https://bit.ly/3gwxns7)

· Educación decide este jueves sobre mascarilla en el recreo y espera que se retire desde el viernes

La Comisión regional de la Junta de Andalucía para el seguimiento de las medidas Covid en las aulas decidirá este jueves si elimina el uso de las mascarillas en recreos y patios de colegios, después de que el Gobierno haya eliminado su obligatoriedad en espacios abiertos, medida que se ha publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), de forma que, si la región acuerda retirarlas, la Consejería de Educación y Deporte "espera" que entre en vigor a partir del viernes. (Leer más https://bit.ly/34MK8fa)

· Detenidas cuatro personas por su presunta implicación en la paliza a un joven discapacitado en Jerez

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la tarde de este pasado martes, a la detención de cuatro personas mayores de edad por su presunta implicación en la paliza a un joven discapacitado de 19 años en Jerez de la Frontera (Cádiz). (Leer más https://bit.ly/3JeuOHd)