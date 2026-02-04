Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este miércoles 4 de febrero a las 14 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este miércoles 4 de febrero

· Miles de desalojados, ríos y arroyos desbordados, trenes suprimidos y clases suspendidas en Andalucía por el temporal

Miles de desalojados, ríos y arroyos desbordados, trenes suprimidos y clases suspendidas en todas las provincias salvo Almería. Este es el balance provincial de la borrasca Leonardo en Andalucía, que supera las 3.000 personas evacuadas preventivamente de sus casas en zonas inundables de Cádiz, Málaga y Jaén. Renfe ha reducido al mínimo su actividad, con la supresión de las conexiones por Alta Velocidad entre Sevilla y Córdoba y entre Málaga y Granada y la supresión de todos los trenes Avant y todas las líneas de Cercanías en provincias como Sevilla. El principal foco de preocupación son los cauces de ríos y arroyos por la lluvia ya acumulada y la previsión de precipitaciones que pueden alcanzar 200 litros por metro cuadrado. (Leer más https://acortar.link/ywnZWx)

· La borrasca Leonardo deja 220 litros en nueve horas en Grazalema (Cádiz), con aviso rojo activo

El municipio de Grazalema, en la sierra de Cádiz, en aviso rojo por lluvias extremas, ha registrado entre las 00,00 horas y las 09,00 horas del miércoles un total de 220 litros de precipitaciones acumuladas, provocando que el agua corra por varias de sus calles y que incluso el edificio del Ayuntamiento se encuentre anegado, con personal municipal y vecinos achicando el agua que sale de sus paredes. (Leer más https://acortar.link/I74uEC)

· Tres rescatados en un vehículo en Marbella (Málaga) al saltarse la valla que impedía cruzar el río Verde

El concejal de Seguridad y Emergencias de Marbella (Málaga), José Eduardo Díaz, ha informado del rescate esta pasada madrugada de tres personas que iban en un vehículo que "de manera imprudente se ha saltado el balizado y la valla que impedía el acceso y el cruce al río Verde". (Leer más https://acortar.link/19J8UW)

· El piloto de la narcolancha acusado de matar a dos guardias civiles en Barbate (Cádiz) será juzgado por jurado popular

Karim E.B., el piloto de la narcolancha acusado de matar a dos agentes de la Guardia Civil tras embestirlos hasta en seis ocasiones en el puerto de Barbate (Cádiz) el 9 de febrero de 2024, será juzgado en la Audiencia Provincial de Cádiz por un jurado popular, junto a uno de los tripulantes que iba esa noche en la embarcación que acabó con la vida de los agentes. (Leer más https://acortar.link/kaljQB)

· El TSJA rechaza las medidas cautelares pedidas por la promotora del Algarrobico para frenar la expropiación del Gobierno

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha denegado las medidas cautelares solicitadas por la promotora Azata del Sol encaminadas a suspender la resolución del Gobierno que declaró la necesidad de ocupar los terrenos afectados por la servidumbre de protección que ocupa el hotel construido en la playa de El Algarrobico, en Carboneras (Almería), y que el Ejecutivo quiere expropiar para derribar parcialmente el inmueble tal y como anunció hace casi un año. (Leer más https://acortar.link/rqrzVE)