Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este miércoles 4 de febrero a las 19 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este miércoles 4 de febrero hasta las 19 horas:

· Miles de desalojados, ríos y arroyos desbordados, trenes suprimidos y clases suspendidas en Andalucía por el temporal

Miles de desalojados, ríos y arroyos desbordados, trenes suprimidos y clases suspendidas en todas las provincias salvo Almería. Este es el balance provincial de la borrasca Leonardo en Andalucía, que supera las 3.500 personas evacuadas preventivamente de sus casas en zonas inundables de Cádiz, Málaga y Jaén. Renfe ha reducido al mínimo su actividad, con la supresión de las conexiones por Alta Velocidad entre Sevilla y Córdoba y entre Málaga y Granada y la supresión de todos los trenes Avant y todas las líneas de Cercanías en provincias como Sevilla. El principal foco de preocupación son los cauces de ríos y arroyos por la lluvia ya acumulada y la previsión de precipitaciones que pueden alcanzar 200 litros por metro cuadrado. (Leer más https://acortar.link/ywnZWx)

· Grazalema (Cádiz) recoge 390 litros de lluvia en menos de 24 horas y suma 1.300 en los últimos diez días

El municipio de Grazalema, en la Sierra de Cádiz, que se encuentra en aviso de alerta roja por los efectos del temporal, ha recogido 390 litros por metro cuadrado entre la medianoche y las 16,30 horas de este miércoles. Además, la Aemet ha apuntado que en los últimos diez días se han acumulado en el municipio serrano cerca de 1.300 litros por metro cuadrado. (Leer más https://acortar.link/ipamw0)

· Renfe cancela todos los servicios ferroviarios de Andalucía excepto líneas Córdoba-Madrid, Jaén-Madrid y C1 en Málaga

En virtud del nivel de aviso de abundantes lluvias y viento intenso en Andalucía, Renfe ha anunciado que todos los servicios ferroviarios de la comunidad han sido suprimidos excepto las líneas Ave Córdoba-Madrid; Media Distancia Jaén-Madrid y Cercanías de Málaga C1. (Leer más https://acortar.link/ivi8dV)

· Herida una persona en Ubrique (Cádiz) al derrumbarse una vivienda tras desprenderse una roca de la montaña

Una persona ha resultado herida en la tarde de este miércoles al producirse el desprendimiento de una roca de la montaña que a su paso ha derribado una vivienda, aunque, según ha señalado en rueda de prensa el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, "no reviste gravedad en relación con la vida" de esta persona. (Leer más https://acortar.link/NSzrfU)

· El piloto de la narcolancha acusado de matar a dos guardias civiles en Barbate (Cádiz) será juzgado por jurado popular

Karim E.B., el piloto de la narcolancha acusado de matar a dos agentes de la Guardia Civil tras embestirlos hasta en seis ocasiones en el puerto de Barbate (Cádiz) el 9 de febrero de 2024, será juzgado en la Audiencia Provincial de Cádiz por un jurado popular, junto a uno de los tripulantes que iba esa noche en la embarcación que acabó con la vida de los agentes. (Leer más https://acortar.link/kaljQB)