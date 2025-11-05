Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este miércoles 5 de noviembre a las 19 horas

SEVILLA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este miércoles 5 de noviembre hasta las 19 horas:

· La Junta releva al delegado de Salud en Sevilla, que fue gerente del Virgen del Rocío, epicentro de los cribados

El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles el relevo del delegado territorial de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía en Sevilla, Manuel Molina, que fue gerente del Hospital Virgen del Rocío, epicentro de los fallos de comunicación reconocidos en el cribado del cáncer de mama y que afectan a 2.317 mujeres. Molina fue nombrado delegado en febrero de 2025. (Leer más https://acortar.link/YlPUY3)

· CSIF y Satse se descuelgan de la manifestación por la sanidad del domingo en las ocho capitales andaluzas

Las organizaciones sindicales Satse y CSIF Andalucía han decidido finalmente no participar en la manifestación por la sanidad pública del próximo 9 de noviembre en las ocho capitales andaluzas por "desacuerdos" con la organización de la misma. Así lo han confirmado ambos sindicatos, que han dejado claro, no obstante, que comparten "muchas de las reivindicaciones que se pondrán sobre la mesa en dicha concentración" por el "delicado estado actual de la sanidad pública andaluza". (Leer más https://acortar.link/p5SCxL)

· El investigado por el crimen del funcionario de El Ejido (Almería) condujo durante horas con el cadáver en el maletero

El varón de 23 años investigado y en prisión provisional por el crimen del funcionario del Ayuntamiento de El Ejido (Almería) Antonio Campos condujo durante horas el vehículo de la víctima por el municipio una vez que esta ya había fallecido antes de dejar estacionado el coche con el cuerpo del finado en el maletero junto a una nave hortofrutícola en una pedanía de San Agustín. (Leer más https://acortar.link/1wtLyS)

· El juez que investiga los contratos del SAS rechaza la petición de PSOE-A y Podemos de suspender citaciones en noviembre

El Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla ha rechazado las peticiones de PSOE-A y Podemos de suspender las declaraciones previstas este mes de noviembre --entre ellas, la de la actual viceconsejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Amelia Martínez, como testigo-- en el marco de la investigación judicial sobre presuntas irregularidades en contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) hasta recibir información "pendiente" de remitir por la administración autonómica. (Leer más https://acortar.link/yZQFQ5)

· El exconcejal Carlos Fernández pacta una multa e indemnizar al Ayuntamiento de Marbella (Málaga) por el 'caso Saqueo II'

El que fue concejal con el partido de Jesús Gil en Marbella (Málaga) Carlos Fernández, fugado desde el inicio del 'caso Malaya' hace casi 20 años y que fue detenido a finales de octubre, ha pactado con la Fiscalía ser condenado a una multa de 4.000 euros e indemnizar al Ayuntamiento marbellí con 250.000 euros por el 'caso Saqueo II'. A ese pacto ha llegado Fernández con el Ministerio Público durante la vista que se ha celebrado este miércoles en la Audiencia Nacional (AN), después de que el tribunal le dejara en libertad provisional tras su detención ante ese posible acuerdo de conformidad. (Leer más https://acortar.link/K4idru)