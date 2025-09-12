Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este viernes 12 de septiembre a las 19 horas

Archivo - 15/11/2019 Las Cinco Noticias Más Importantes De Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este viernes 12 de septiembre hasta las 19 horas:

· Moreno pide apoyo para continuar el "cambio" en Andalucía y avisa de que no aceptará "más atropellos" del Gobierno

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, ha pedido este viernes el apoyo de la ciudadanía andaluza en la recta final de la legislatura para seguir avanzado en el "cambio" y la transformación "histórica" en esta comunidad que se ha desarrollado en los últimos años y ha querido dejar claro que no aceptará más "injusticias" y "atropellos" desde el Gobierno de Pedro Sánchez. (Leer más https://acortar.link/ftoVZb)

· Montero anuncia la cesión gratuita de suelo de Zona Franca para que la Junta construya el nuevo hospital de Cádiz

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado que se ha dirigido al presidente de la Junta, Juanma Moreno, para trasladarle que la Zona Franca de Cádiz va a ceder gratuitamente el suelo donde se puede instalar el nuevo hospital para la capital gaditana. (Leer más https://acortar.link/7QVGtb)

· Detenido por el atropello mortal de una mujer en Pinos Puente (Granada) tras darse a la fuga y entregarse después

Un hombre de 43 años ha sido detenido como supuesto responsable del atropello fortuito con un turismo que habría causado la muerte este pasado jueves por la noche la muerte de una mujer de 78 años en la localidad granadina de Pinos Puente. El conductor dio negativo en las pruebas de alcoholemia y drogas. (Leer más https://acortar.link/e6IbOs)

· Condenados a penas de cárcel dos acusados en una pieza separada de los ERE por recibir ayudas por "amistad" con Guerrero

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a penas de 22 meses y 15 meses de cárcel, respectivamente, a dos acusados en una pieza separada del caso ERE por recibir ayudas económicas mediante pólizas de rentas sufragadas con fondos públicos dada su "relación de amistad o vecindad" con el ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Francisco Javier Guerrero, ya fallecido. (Leer más https://acortar.link/TJVAEt)

· Hallado muerto un parapentista de 65 años desaparecido en la Sierra de Loja (Granada)

Un parapentista de 65 años ha sido localizado sin vida este viernes en la Sierra de Loja (Granada) después de que este pasado jueves saliera con unos amigos a practicar este deporte y se le perdiera la pista, según han confirmado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil. (Leer más https://acortar.link/taOJa5)