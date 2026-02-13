Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este viernes 13 de febrero a las 14 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este viernes 13 de febrero hasta las 14 horas:

· La Junta pide al Gobierno que autorice ERTE en las mismas condiciones que en la pandemia para afectados por temporales

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha pedido al Gobierno de España, a través del Ministerio de Trabajo, "que autorice los ERTE en las mismas condiciones que se hizo durante la pandemia" para los damnificados por los efectos de los temporales, ya que "desgraciadamente estamos sufriendo unas inclemencias climatológicas enormes", ha apuntado. (Leer más https://acortar.link/pVE34Z)

· Herida en Sevilla tras caer una palmera sobre su coche por el viento en la Avenida Kansas City

Una palmera ha caído sobre un coche durante la mañana de este viernes, 13 de febrero, en la Avenida de Kansas City de Sevilla, concretamente en la Glorieta Rafael Gordillo, dejando a una mujer atrapada y herida en su interior. (Leer más https://acortar.link/oZmYwL)

· Andalucía sube a 3.118 la cifra de desalojados por el temporal con la llegada de la nueva borrasca Oriana

Andalucía mantiene a primera hora de este viernes 13 de febrero a 3.118 personas desalojadas por el temporal tras dejar sus viviendas en las últimas horas seis personas en Pruna (Sevilla), otras 12 en Cortes de la Frontera (Málaga) y una veintena en las localidades granadinas de Zagra y Monachil. (Leer más https://acortar.link/Qf0I3e)

· Detenidas 44 personas en una operación contra el apoyo a narcolanchas en Andalucía y Ceuta

La Guardia Civil ha detenido a 44 personas por los supuestos delitos de pertenencia a organización criminal, delitos contra la salud pública, contrabando y contra la seguridad publica y han sido aprehendidos mas de 16.000 litros de combustible destinados al apoyo logístico de narcolanchas en una operación que se ha desarrollado en Huelva, Cádiz, Sevilla y Ceuta. (Leer más https://acortar.link/87IQmQ)

· El IPC baja al 2,1% en Andalucía en enero, siete décimas menos que el mes anterior

El Índice de Precios de Consumo (IPC) bajó al 2,1% en Andalucía en enero en tasa interanual, siete décimas por debajo de la tasa interanual del mes anterior, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). (Leer más https://acortar.link/ln3nRz)