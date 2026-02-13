Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este viernes 13 de febrero a las 19 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este viernes 13 de febrero hasta las 19 horas:

· Andalucía baja a 2.848 la cifra de desalojados por el temporal en plena borrasca Oriana

Andalucía ha rebajado a las 16.00 horas de este viernes 13 de febrero a 2.848 la cifra de personas desalojadas por el temporal tras autorizar la vuelta de cerca de 200 vecinos en las localidades malagueñas Benaoján, Jimera de Líbar, Cortes de la Frontera y Ronda y de otras 40 personas en Córdoba capital mientras siguen vigentes avisos por fuertes vientos y lluvias en todas las provincias andaluzas por la borrasca Oriana. (Leer más https://acortar.link/eliWaw)

· El Gobierno se abre a flexibilizar la PAC, revisar el IRPF y garantizar contingentes de temporeros para el campo andaluz

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha confirmado este viernes que el Gobierno está abierto a abordar la flexibilización de la PAC, "repasar" los módulos del IRPF de 2026 y el número de peonadas y "trabajar" para que estén garantizados los contingentes de trabajadores de terceros países que son "necesarios" para las tareas del campo. (Leer más https://acortar.link/adgh9o

· La Junta pide al Gobierno que autorice ERTE en las mismas condiciones que en la pandemia para afectados por temporales

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha pedido al Gobierno de España, a través del Ministerio de Trabajo, "que autorice los ERTE en las mismas condiciones que se hizo durante la pandemia" para los damnificados por los efectos de los temporales, ya que "desgraciadamente estamos sufriendo unas inclemencias climatológicas enormes", ha apuntado. (Leer más https://acortar.link/pVE34Z)

· Detenidas 44 personas en una operación contra el apoyo a narcolanchas en Andalucía y Ceuta

La Guardia Civil ha detenido a 44 personas por los supuestos delitos de pertenencia a organización criminal, delitos contra la salud pública, contrabando y contra la seguridad publica y han sido aprehendidos mas de 16.000 litros de combustible destinados al apoyo logístico de narcolanchas en una operación que se ha desarrollado en Huelva, Cádiz, Sevilla y Ceuta. (Leer más https://acortar.link/87IQmQ)

· La presa de Montejaque (Málaga) desembalsa por primera vez en su historia: "Los mecanismos de sifones hacen su trabajo"

La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, ha afirmado este viernes que la "fallida presa" de Los Caballeros, en el municipio malagueño de Montejaque, "funciona, para sorpresa de algunos", después de que se haya alcanzado la coronación y esté aliviando agua. (Leer más https://acortar.link/H5pRtg)