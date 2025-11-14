Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este viernes 14 de noviembre a las 14 horas

SEVILLA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este viernes 14 de noviembre hasta las 14 horas:

· Andalucía supera las 300 incidencias por la borrasca Claudia con un herido en Huelva por la caída de un cartel comercial

El 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, ha gestionado durante la noche y madrugada un total de 184 incidencias debido al viento y a la lluvia, por lo que el cómputo total de avisos atendidos por el paso de la borrasca Claudia en Andalucía asciende ya a 333, concentradas principalmente en las provincias de Huelva y Cádiz. La incidencia más destacada ha sido la caída de un cartel comercial en el Paseo de las Palmeras en Huelva capital sobre un hombre de 75 años que tuvo que ser evacuado al Hospital Juan Ramón Jiménez.

· Montero acusa a la Junta de "criminalizar y cuestionar" a las mujeres con cáncer de Amama tras su requerimiento

La vicepresidenta primera del Gobierno y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha lamentado y criticado este viernes la "estrategia" que achaca al Ejecutivo andaluz de Juanma Moreno (PP-A) de "criminalizar, poner en duda y cuestionar" a las integrantes de la asociación Amama, de mujeres con cáncer de mama, tras el requerimiento formal de información que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) le envió este pasado jueves a propósito de la crisis del programa de detección precoz de dicha enfermedad en la sanidad andaluza.

· El IPC sube al 3,2% en Andalucía en octubre impulsado por el coste de la electricidad

El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió al 3,2% en Andalucía en octubre en tasa interanual, una décima por encima de la tasa interanual del mes anterior, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con el dato de octubre los precios encadenan cinco meses de subidas en Andalucía. En términos mensuales, la inflación en Andalucía aumentó un 0,9%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 2,5%.

· Día de luto oficial en Las Gabias (Granada) tras la muerte de una niña en el incendio de una vivienda

El Ayuntamiento de Las Gabias, en el área metropolitana de Granada, ha decretado este viernes luto oficial tras la muerte de una niña en el incendio de una vivienda en Gabia Grande en el que otro menor resultaba herido en la tarde de este pasado jueves.

· Andalucía contará con el quinto equipo de España de PET Resonancia para diagnóstico temprano de cáncer

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha anunciado este viernes que Andalucía contará por primera vez con un equipo de PET resonancia para el diagnóstico temprano de cáncer. Este será el quinto equipo de este tipo de España, ya que actualmente hay dos en Barcelona, uno en Madrid y otro en Valencia.