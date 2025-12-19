Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este viernes 19 de diciembre a las 19 horas

Archivo - 15/11/2019 Las Cinco Noticias Más Importantes De Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este viernes 19 de diciembre hasta las 19 horas:

· La oposición abandona el Pleno de Algeciras que mantiene a Landaluce como alcalde adscrito al grupo del PP

El PSOE y Vox han abandonado el Pleno ordinario del mes de diciembre en el Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz), que este viernes se está desarrollando de forma habitual con el alcalde, José Ignacio Landaluce, presidiendo dicha sesión. Todo ello después de que la Secretaría General no tenga "constancia formal" de la baja definitiva en la formación política bajo cuyas siglas concurrió a las elecciones municipales de 2023, el PP, por lo que no se ha declarado su condición de "concejal no adscrito", algo que pedía el PSOE. (Leer más https://acortar.link/ue9tPb)

· Investigado un profesor en Antequera (Málaga) por presunta agresión sexual a una alumna

Agentes de la Policía Nacional ha detenido a un profesor de un colegio en el municipio malagueño de Antequera por su presunta responsabilidad en un delito de agresión sexual sobre una alumna del centro educativo. Así lo han asegurado fuentes policiales, que detallan que el arresto del investigado, de 55 años, tuvo lugar el pasado 21 de noviembre y fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción 3 de Antequera. (Leer más https://acortar.link/MRISHx)

· PP pide explicaciones al presidente de Diputación de Sevilla por el "silencio" del PSOE ante un presunto caso de acoso laboral

El presidente del Partido Popular de Sevilla, Ricardo Sánchez, ha pedido explicaciones al presidente de la Diputación y secretario general del PSOE de Sevilla, Javier Fernández, ante un posible caso de acoso laboral denunciado por una trabajadora de la institución provincial. (Leer más https://acortar.link/GGw4uQ)

· Intervenidos en Málaga más de 2.200 kilos de cocaína y armas a una red internacional de narcotráfico

La Guardia Civil y la Policía Nacional, en una operación conjunta y en colaboración con las autoridades de aduana francesas, han desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico internacional de cocaína. La operación denominada 'Levi-Lobera' ha culminado con la detención de cinco personas y la aprehensión de 2.280 kilogramos de cocaína, han indicado en un comunicado conjunto. (Leer más https://acortar.link/S846RW)

· El Gobierno cierra este lunes la pesca de la cigala en el Golfo de Cádiz al haberse agotado la cuota asignada

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha acordado el cierre "precautorio" este lunes 22 de diciembre de la pesquería de la cigala (Nephrops norvegicus) en aguas del Golfo de Cádiz tras "constatarse el agotamiento" de la cuota asignada para 2025. La medida queda recogida en una resolución de la Dirección General de Ordenación Pesquera y Acuicultura que entrará en vigor a las 00,00 horas del lunes, a las puertas de los días fuertes de la Navidad. (Leer más https://acortar.link/Ndmizr)