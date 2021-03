Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este viernes 19 de marzo a las 19 horas

SEVILLA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este viernes 19 de marzo hasta las 19 horas:

· La muerte de la profesora de Marbella no tiene relación con la vacuna de AstraZeneca, según la autopsia

El consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, ha asegurado este viernes que el informe preliminar de la autopsia clínica realizada a la profesora de Marbella (Málaga) determina que "no hay ninguna relación causal" entre la administración de la vacuna de AstraZeneca y el fallecimiento de esta docente. (Leer más https://bit.ly/3tAjcGP)

· Andalucía suma 31 muertes y 958 casos y rebaja su tasa Covid por segundo día seguido

Andalucía ha registrado este viernes 19 de marzo 31 muertes por Covid-19, inferior a las 40 de la víspera y a las 37 de hace siete días, según los datos facilitados en Huelva por el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, que ha contabilizado 958 contagios, ligeramente por debajo de los 1.066 positivos del jueves y de los 1.065 del viernes pasado. (Leer más https://bit.ly/3vB7eP7)

· La Junta aprobará ayudas directas de 3.000 euros a empresas de turismo, comercio y hostelería que declaren pérdidas

La Junta de Andalucía tiene previsto aprobar este martes en Consejo de Gobierno un paquete de ayudas al sector empresarial y, entre otros, se contemplan ayudas de 3.000 euros lineales para empresas de turismo, comercio y hostelería que puedan acreditar que han tenido pérdidas. (Leer más https://bit.ly/30WAh1x)

· Liberadas 15 mujeres en un prostíbulo de Roquetas (Almería) en una operación con 14 detenidos

La Policía Nacional ha liberado a 15 mujeres que eran explotadas sexualmente en un prostíbulo de Roquetas de Mar (Almería) y ha detenido a 14 personas, entre ellas el propietario del local y su pareja, quien han ingresado en prisión. (Leer más https://bit.ly/3cSb2Tk)

· Dos juezas avalan el derecho de dos militantes a participar en el congreso de PP de Sevilla sin estar al día en cuotas

Las juezas de los Juzgados de Primera instancia número 8 y número 11 de Sevilla han reconocido el derecho a "participar" en el congreso provincial del PP, proceso que tiene una primera parte este sábado y una segunda el siguiente, 27 de marzo, aunque no se esté al corriente en el pago de la cuota de militante. No obstante, han rechazado la medida cautelar de suspensión del congreso, solicitada por afiliados que habían denunciado que no se les permitía participar en el cónclave por no estar al día en el pago de las cuotas, algo que sí intentaron resolver con el abono pertinente en los debidos plazos. (Leer más https://bit.ly/3vGs4wh)