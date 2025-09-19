Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este viernes 19 de septiembre a las 14 horas

SEVILLA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

· Detectados dos nuevos casos de gripe aviar en cigüeñas blancas en el Entorno Natural de Doñana

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha comunicado este viernes a la Junta de Andalucía el resultado positivo de dos nuevas muestras biológicas recogidas en el Entorno Natural de Doñana y enviadas al Laboratorio Central de Veterinaria de Algete el pasado 3 de septiembre. Los análisis han confirmado la presencia de gripe aviar en dos ejemplares de cigüeña blanca que fueron halladas en el Caño Guadiamar, en el término municipal de Aznalcázar (Sevilla).

· La Audiencia de Sevilla pregunta a las partes del caso ERE si siguen en el procedimiento de la cuestión prejudicial al TJUE

La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, encargada de las nuevas sentencias fruto de la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de anular sus condenas a una decena de inculpados por el procedimiento específico de financiación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, como los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán; ha preguntado a las partes afectadas "si se siguen mostrando parte o se apartan del procedimiento" de la cuestión prejudicial que dicho órgano resolvió el pasado mes de julio elevar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) con relación a este asunto.

· La Junta critica al Gobierno por los fallos en pulseras de maltratadores: "La igualdad no sólo se grita, se trabaja"

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha afirmado tajante sobre lo que ha ocurrido por los fallos de pulseras de control de maltratadores que "sobraron golpes de pecho, utilización política e ideológica de la mujer" y "faltaron horas de trabajo, rigor y seriedad".

· El piloto de la narcolancha que mató a dos guardias civiles en Barbate (Cádiz) cumple un año en prisión

Karim E.B., el piloto de la narcolancha acusado de matar a dos agentes de la Guardia Civil tras embestirlos hasta en seis ocasiones en el puerto de Barbate (Cádiz) el 9 de febrero de 2024, cumple un año en prisión tras ser detenido siete meses después de los hechos, el 19 de septiembre. Posteriormente, entre noviembre de 2024 y mayo de 2025 se detuvo a los tres tripulantes que lo acompañaban, de los cuales dos están en libertad desde el mes de julio tras haber abonado una fianza.

· Un enfermo de ELA entrega en Granada más de 58.000 firmas para que medio centenar de pacientes "no pierdan su asistente"

El profesor de la Universidad de Granada Daniel Martín-Arroyo, de 43 años y enfermo de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), ha registrado este viernes las más de 58.000 firmas que ha recogido a través de la plataforma de internet 'Change.org' pidiendo a la Junta que garantice la continuidad del proyecto piloto de asistentes personales del que son beneficiarios alrededor de medio centenar de pacientes en Andalucía.