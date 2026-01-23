Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este viernes 23 de enero a las 14 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este viernes 23 de enero hasta las 14 horas:

· La investigación del accidente de Adamuz sostiene que el carril se fracturó antes del paso del Iryo

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) ha señalado que el carril sobre el que circuló el Iryo que descarriló el pasado domingo en Adamuz (Córdoba) ya estaba fracturado antes del paso del tren. "Se puede plantear la hipótesis de que la fractura del carril se produjo con anterioridad al paso del tren Iryo siniestrado y, por lo tanto, al descarrilamiento", explica en la última actualización de la investigación que está elaborando. (Leer más https://acortar.link/8aRk5d)

· Interrumpida la circulación de trenes entre Montoro y Villa del Río (Córdoba) por agua en la infraestructura

Las lluvias de los últimos días en Andalucía ha provocado un incidente ferroviario en la provincia de Córdoba que provoca que esté interrumpida la circulación de trenes en la línea Linares-Baeza. (Leer más https://acortar.link/529Irc)

· Moreno despide a las víctimas de Adamuz: "Es momento de llorar, el dolor es nuestro mayor homenaje"

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha manifestado este viernes, durante un acto de homenaje a las víctimas del trágico accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) que se ha desarrollado en el Ayuntamiento de Huelva, que este es el momento "de llorar" por esas 45 personas fallecidas. "No hay consuelo; el dolor que hoy sentimos es nuestro mayor homenaje y un paso necesario, por desgracia, para poder continuar nuestro camino", ha expresado. (Leer más https://acortar.link/QwZogF)

· El Gobierno constata que Renfe avisó a emergencias sobre los heridos en el Alvia 18 minutos tras el accidente

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha mostrado el historial de llamadas que realizaron Renfe y Adif tras el accidente ferroviario del pasado domingo en Adamuz (Córdoba), que constata que el primer aviso a los servicios de emergencias sobre los heridos del Alvia se produjo solo unos 18 minutos después del suceso. (Leer más https://acortar.link/I3VaEL)

· Huelva se hermanará con Adamuz (Córdoba) y agradece su "generosidad y entrega" con las víctimas del accidente

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha anunciado este viernes que el Ayuntamiento de la capital ha iniciado el procedimiento para hermanar a la ciudad con el pueblo de Adamuz (Córdoba) "en agradecimiento por la solidaridad, generosidad y entrega con todos los afectados" y "para que su ejemplo en estos días duros nos inspire siempre". "Su respuesta humana y cercana honra los mejores valores de nuestra tierra. No lo vamos a olvidar jamás", ha subrayado Miranda. (Leer más https://acortar.link/Er3Hjd)