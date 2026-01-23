Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este viernes 23 de enero a las 19 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

· La investigación del accidente de Adamuz sostiene que el carril se fracturó antes del paso del Iryo

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) ha señalado que el carril sobre el que circuló el Iryo que descarriló el pasado domingo en Adamuz (Córdoba) ya estaba fracturado antes del paso del tren. "Se puede plantear la hipótesis de que la fractura del carril se produjo con anterioridad al paso del tren Iryo siniestrado y, por lo tanto, al descarrilamiento", explica en la última actualización de la investigación que está elaborando. (Leer más https://acortar.link/8aRk5d)

· Sánchez pide comparecer en el Pleno del Congreso para informar sobre los últimos accidentes ferroviarios

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha solicitado comparecer ante el Pleno del Congreso de los Diputados para informar sobre los últimos accidentes ferroviarios, así como la situación del sistema de trenes en España. Todavía no hay fecha para que acuda a la Cámara Baja aunque el jefe del Ejecutivo dará explicaciones sobre la tragedia del pasado domingo en Adamuz (Córdoba) que ha causado 45 muertos y también por el accidente de un tren de Rodalies que provocó el fallecimiento de un maquinista en prácticas en Gelida (Barcelona). (Leer más https://acortar.link/AnKYbq)

· Moreno despide a las víctimas de Adamuz: "Es momento de llorar, el dolor es nuestro mayor homenaje"

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha manifestado este viernes, durante un acto de homenaje a las víctimas del trágico accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) que se ha desarrollado en el Ayuntamiento de Huelva, que este es el momento "de llorar" por esas 45 personas fallecidas. "No hay consuelo; el dolor que hoy sentimos es nuestro mayor homenaje y un paso necesario, por desgracia, para poder continuar nuestro camino", ha expresado. (Leer más https://acortar.link/QwZogF)

· El Gobierno constata que Renfe avisó a emergencias sobre los heridos en el Alvia 18 minutos tras el accidente

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha mostrado el historial de llamadas que realizaron Renfe y Adif tras el accidente ferroviario del pasado domingo en Adamuz (Córdoba), que constata que el primer aviso a los servicios de emergencias sobre los heridos del Alvia se produjo solo unos 18 minutos después del suceso. (Leer más https://acortar.link/I3VaEL)

· El buque 'Audaz' monitoriza varias unidades de la Marina rusa en su tránsito por el Estrecho de Gibraltar

El Buque de Acción Marítima (BAM) 'Audaz' ha realizado operaciones para garantizar la libertad de navegación, además de monitorizar unidades en tránsito de la Marina rusa por el Estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán. En una nota, la Armada ha detallado que el 'Audaz', desplegado en esta zona desde el pasado mes de diciembre, ha realizado la monitorización del destructor ruso 'Severomorsk' durante su tránsito hacia el mar Mediterráneo oriental. (Leer más https://acortar.link/g12wyp)