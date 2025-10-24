Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este viernes 24 de octubre a las 19 horas

SEVILLA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

· La Junta eleva a 2.317 las mujeres afectadas por el cribado del cáncer de mama y 1.778 se han hecho ya mamografías

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha informado este viernes de que se han identificado 2.317 mujeres del programa del cribado de cáncer de mama con hallazgos radiológicos clasificados como BI-RADS 3 ("probablemente benignos"), de las que en torno al 90% son del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, que habían superado el plazo recomendado por las guías clínicas para el seguimiento de esos hallazgos. (Leer más https://acortar.link/1HC2w8)

· La Fiscalía de Sevilla abre investigación tras la denuncia de Amama por supuestas modificaciones en informes y mamografías

La Fiscalía de Sevilla ha abierto dilengias de investigación sobre las supuestas modificaciones en informes y mamografías que algunas mujeres han encontrado en la plataforma ClicSalud+, en relación a los cribados del cáncer de mama; ello después de la asociación Amama registrara este martes un escrito en el Ministerio Público en el que pedía al citado órgano que investigara la "presunta destrucción" de pruebas diagnósticas (mamografías) por parte del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y que interveniera o copiara los servidores y plataformas del SAS "a fin de evitar la destrucción o manipulación" de pruebas. (Leer más https://acortar.link/wmxfn2)

· Un instituto de Jerez expulsa por acoso a los alumnos que mandaron notas escritas amenazantes a una compañera

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, ha informado de que la dirección del instituto público Francisco Romero Vargas, en Jerez de la Frontera (Cádiz), ha expulsado a los alumnos que acosaban a una compañera del centro. En este sentido, ha indicado que el instituto abrió el 20 de octubre el protocolo de acoso. (Leer más https://acortar.link/rcL5zt)

· Muere un trabajador de 48 años tras caer de su camión en Gilena (Sevilla)

Un trabajador ha muerto este viernes tras sufrir una caída de su camión en Gilena (Sevilla), según informa el Servicio de Emergencias 112. El suceso se ha producido en una empresa ubicada en el Camino de los Corrales, minutos después de las 15,00 horas, cuando un testigo ha llamado al centro de coordinación por un obrero que se había caído de su camión y que había sufrido un fuerte traumatismo en la cabeza. (Leer más https://acortar.link/wuUxWK).

· Andalucía sube 32.300 parados en el tercer trimestre y el empleo marca nuevo récord con 3,61 millones de ocupados, según la EPA

El paro subió en 32.300 personas en Andalucía durante el tercer trimestre hasta los 650.900 desempleados, un 5,2% más que el trimestre anterior, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con la subida del tercer trimestre, la tasa de paro en la región se sitúa en 15,27%. (Leer más https://acortar.link/Rcg71l)