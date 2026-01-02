Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este viernes 2 de enero a las 19 horas

Archivo - 15/11/2019 Las Cinco Noticias Más Importantes De Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este viernes 2 de enero hasta las 19 horas:

· La borrasca Francis obliga a adelantar a este sábado la cabalgata de Reyes Magos en varios municipios de Almería

Ayuntamientos de la provincia de Almería han comenzado a adelantar la celebración de la Cabalgata de Reyes Magos al sábado 3 de enero ante la previsión de fuertes lluvias asociadas a la borrasca Francis para el lunes 5, según los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). (Leer más https://acortar.link/G9GeCw)

· La Junta reabrirá el próximo 13 de enero el plazo de solicitudes de ayudas del Bono Alquiler Joven

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía reabrirá el plazo de nuevas solicitudes de ayudas al Bono Alquiler Joven, una vez que se han ampliado los fondos con otros 34,2 millones de euros. El plazo se reabrirá el próximo 13 de enero a las 16,00 horas y se cerrará de forma provisional cuando se alcancen las 15.000 solicitudes. Hay que tener en cuenta que la bolsa actual ya cuenta con 8.500 solicitudes correspondientes a 2025 que ya han sido tramitados. (Leer más https://acortar.link/T8Hp2X)

· PSOE-A describe a Moreno como "el Mazón del sur" por no visitar Alhaurín (Málaga) tras el temporal con dos fallecidos

El PSOE-A ha criticado este viernes que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), no haya visitado a lo largo de esta semana el municipio malagueño de Alhaurín el Grande que se vio afectado el pasado fin de semana por un temporal de lluvias que dejó dos víctimas mortales en la localidad, y al respecto ha denunciado que el dirigente 'popular' "se esconde" ante las catástrofes y "no quiere fotos desagradables", y se ha convertido "en el (Carlos) Mazón del sur", en referencia al expresidente de la Comunidad Valenciana. (Leer más https://acortar.link/FHcLhU)

· La tasa de gripe en Andalucía cae más de 30 puntos en la semana de Navidad hasta 45 casos por 100.000 habitantes

La tasa de incidencia de síndrome gripal en Andalucía ha caído en más de 30 puntos en la pasada semana del 22 al 28 de diciembre de 2025, en la que se celebró la Navidad, pasando de 79 a 45,2 casos por 100.000 habitantes. Así lo ha detallado este viernes en un comunicado la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, cuyo titular, Antonio Sanz, ha pedido no obstante "no bajar la guardia". (Leer más https://acortar.link/nCCPMh)

· Argis anuncia un acuerdo con Caixabank para la adquisición del complejo Torre Sevilla

La gestora de inversión Argis ha anunciado este viernes 2 de enero un acuerdo para la adquisición del complejo Torre Sevilla con su actual propietario, CaixaBank y prevé cerrar la operación en el primer trimestre de 2026 una vez completados los trámites necesarios para separar jurídicamente del conjunto la propiedad del edificio CaixaForum, que seguirá siendo propiedad de CaixaBank y ocupado por la Fundación Bancaria La Caixa. (Leer más https://acortar.link/gZDkgx)