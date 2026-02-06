Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este viernes 6 de febrero a las 19 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este viernes 6 de febrero hasta las 19 horas:

· Hallan un cadáver en la zona donde se buscaba a una mujer desaparecida tras caer al río Turvilla en Sayalonga (Málaga)

Un cadáver de una mujer ha sido hallado en la zona donde este pasado miércoles desapareció y se buscaba a una mujer tras caer al río Turvilla, cuando intentaba rescatar del agua a su perro, a su paso por el municipio malagueño de Sayalonga, en la comarca de la Axarquía. (Leer más https://acortar.link/1s6SCO)

· La Confederación avisa de una nueva subida del Guadalquivir en Córdoba con la nueva borrasca: "Lo malo está por venir"

El jefe de Coordinación de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) en Córdoba, Pedro Escribano, ha advertido este viernes de que con la nueva borrasca Marta, que llega este fin de semana, se espera "una nueva subida" del río Guadalquivir, "que como no habrán bajado mucho los niveles, dará niveles suponemos que más altos que los que tenemos ahora mismo". "De ahí que no se puedan relajar de ninguna forma las medidas que hay", porque "lo malo está por venir". (Leer más https://acortar.link/mU9sgO)

· Moreno ve "muy difícil" que los vecinos de Grazalema puedan volver a sus casas "antes de una semana"

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha manifestado este viernes que va a ser "muy difícil" que los vecinos de Grazalema (Cádiz) puedan volver a sus casas antes de "seis o siete días". Así se ha pronunciado Moreno, en declaraciones a Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press, en relación con desalojo completo que se tuvo que producir en la tarde de este jueves de Grazalema por riesgos de derrumbes y desprendimientos de tierra como consecuencia de la gran acumulación de agua en el municipio, que ha alcanzado cifras históricas en estos últimos días del temporal que azota a Andalucía. (Leer más https://acortar.link/30ZV7t)

· Sánchez pide "paciencia" a los ciudadanos y advierte que vienen "días largos" por una nueva borrasca

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido "calma" y "paciencia" a los ciudadanos afectados por el temporal que está afectando especialmente a Andalucía y ha advertido que todavía vienen "días largos" por la llegada de una nueva borrasca. (Leer más https://acortar.link/9bR6MZ)

· Muere un trabajador de 33 años tras precipitarse desde el techo de una nave en Viator (Almería)

Un trabajador de 33 años ha fallecido este viernes tras precipitarse desde varios metros de altura cuando se encontraba en el techo de una nave industrial en el Polígono La Juaida de Viator (Almería). Fuentes del servicio unificado de emergencias 112 Andalucía han indicado a Europa Press que los hechos han tenido lugar sobre las 8,45 horas cuando se recibió un aviso por la caída del empleado por causas que aún se investigan en la calle Río Adra. (Leer más https://acortar.link/cb0uIQ)