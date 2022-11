El cine de denuncia social se cita en Granada con el Festival de Cortometrajes Edita

GRANADA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Solidaria Andaluza de Desarrollo, en colaboración con Laeditora Social Audiovisual, celebran por octavo año el Festival de Cortometrajes Edita, en la Biblioteca de Andalucía, en Granada capital, con dos días de proyecciones que apuestan por señalar "diversas injusticias sociales desde la dignidad y la fuerza de las personas que las enfrentan".

Según ha informado la organización, en esta edición ha contado por primera vez con la participación de la Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios Audiovisuales y del proyecto de laboratorios de enseñanza responsable con perspectiva de género de la Universidad de Granada.

Edita tendrá lugar concretamente en la Sala Val del Omar de la Biblioteca de Andalucía los días 29 de noviembre y 1 de diciembre. Ambos días comenzarán a las 19,00 horas y se terminarán a las 21,00, siendo la entrada libre hasta completar aforo.

Un año más, el evento está financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, respaldando así una cita cada año "más consolidada y que cuenta con una mayor participación". Con más de 600 cortometrajes recibidos este año, Edita se ha convertido en una propuesta diferente en el ámbito de los festivales de denuncia social, pues trata de "promover creaciones que están basadas en el empoderamiento y no en la revictimización, además de incidir sobre la necesidad de generar cambio social y no solo centrarse en señalar lo que está mal".

De entre todas las filmaciones recibidas, se han seleccionado 21 para ser proyectadas. Con procedencia de España, Colombia, Francia, Italia y Egipto, y varias de ellas premiadas en certámenes nacionales e internacionales. Son cortometrajes de ficción y documentales que, desde un enfoque positivo e incluso a través del humor, denuncian y proponen soluciones a distintas problemáticas como la crisis climática y medioambiental, el machismo, la transfobia y la homofobia, el racismo o la soledad en la tercera edad.

Con títulos como 'Kellys', de Javier Fesser, o 'De menos', producido por Canal Cosmo. Además, las personas asistentes votarán su corto favorito, de donde saldrá el premio del público. Para quienes no se encuentren en Granada o no puedan asistir, también podrán disfrutar del visionado de los cortos de manera 'on line' a partir del jueves, 1 de diciembre, tras la celebración del festival presencial.