El cineasta y actor cordobés Francisco Recio destaca el éxito del estreno en Madrid de su obra 'Reset Espiritual S.L.'

Francisco Recio, durante la representación de 'Reset Espiritual S.L.' - AND TEATRO

CÓRDOBA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El cineasta y actor cordobés Francisco Recio, ha destacado el éxito que ha tenido el estreno esta semana en Madrid, con todo vendido, de la obra teatral 'Reset Espiritual S.L.', una comedia que ha llevado a las tablas con la compañía And Teatro y que muestra, "de manera absurda y crítica, la llegada de tres jóvenes a un retiro espiritual donde se encontrarán con el monje que les cambiará las vidas".

A este respecto y en declaraciones a Europa Press, Recio ha explicado que la obra, escrita por él, es fruto de la idea original de la actriz Alba molina, su "compañera de vida" y en la interpretación en esta comedia, cuyo elenco lo completan, además de ellos, Aitor Orlandi y Rafa Meléndez, y son los cuatro, a la vez, quienes comparten la dirección, tras renunciar Recio a asumirla en solitario, al preferir que fuera "un montaje conjunto" el que ya están disfrutando los espectadores.

Precisamente, el estreno de 'Reset Espiritual S.L.' tuvo lugar en el teatro 'El Garaje del Actor' el pasado martes 3 de febrero, y en And Teatro están "bastante emocionados", pues, "siendo todos los miembros de la compañía andaluces, el estrenar una obra de teatro en la capital y hacer el día del estreno 'sold out' y que la venta de entradas vaya tan bien como está yendo" de cara a las próximas funciones, "para nosotros es un logro".

Por eso, "que gente desconocida venga a apoyar a compañías pequeñitas al teatro y a las salas de Madrid, a nosotros nos alienta a seguir creando y a seguir al pie del cañón, para seguir contando historias. Desde aquí quería darle las gracias a toda esa gente que nos está apoyando, a todos los medios de comunicación y a todo nuestro público, porque gracias a ellos pudimos hacer la obra de teatro y les estamos muy agradecidos".

En cuanto a las próximas representaciones en Madrid, están previstas sesiones todos los domingos del presente mes de febrero, los días 8, 15 y 22, en 'El Pasillo Verde Teatro', culminando las representaciones el próximo 27 de febrero en el teatro donde se estrenó la obra, en 'El Garaje del Actor'.

Recio ha explicado que la obra "es una comedia" con mensaje, pues él, cuando escribe "una obra de teatro siempre" intenta "pensar en una historia que tenga un mensaje, porque a mí me gusta muchísimo el teatro que enseña. Me gusta que la gente se divierta" y que también "salga del teatro habiendo aprendido algo".

Pero en esta ocasión ha sido algo "diferente", pues, "al ser la idea de Alba, decidimos hacer una obra divertida, que la gente desconectase" y, "al final es un teatro de medio formato", ya que la obra dura poco más de una hora, "70 minutos", pero "tiene un principio un nudo y un desenlace, y es una historia lineal completamente entendible".

"Lo que hemos buscado durante toda la obra --ha añadido-- es que el público, durante esos 70 minutos, desconecte, se divierta, se ría, se lo pase bien y eche un rato agradable", en este caso al contemplar la experiencia que viven "tres jóvenes que van a un retiro espiritual, donde conocen al monje Anselmo".

Estos jóvenes, según ha detallado Francisco Recio, "quieren cambiar su vida" y, para ello, "tienen cada uno una petición, cada uno un objetivo, y el monje se las ingenia para cumplir esos objetivos", en el marco de una comedia sustentada en "una crítica" evidente, "porque estamos intentando dar visibilidad a esos falsos retiros, que lo único que quieren es sacarte el dinero", y "lo hemos hecho de una forma muy absurda y muy divertida. Así que invito a todo el mundo que venga a ver" la obra "porque no se va a arrepentir".

Francisco Recio, como director teatral, tiene en su haber la obra 'Químicos en apuros' y, como cineasta, ha dirigido diversos cortometrajes y el largometraje 'La luna de babel', que escribió, produjo, dirigió y coprotagonizó, junto a Alba Molina, Javier Bódalo, Daniel Retuerta y Eliana Sánchez, y que actualmente está disponible en la plataforma audiovisual Prime Vídeo.

Como actor, uno de sus más recientes trabajos ha sido el de interpretar a Federico García Lorca en la serie televisiva de RTVE 'La Moderna', y también ha trabajado en la serie 'RHZ 27' e, igualmente, ha participado recientemente en la película de comedia 'Abuela tremenda'.