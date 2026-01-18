Citoliva impartirá seminarios técnicos sobre los retos del olivar en las principales zonas productoras de España

Cartel de los Seminarios Citoliva. - CITOLIVA

MENGÍBAR (JAÉN), 18 (EUROPA PRESS)

El Centro Tecnológico del Olivar y el Aceite (Citoliva) impartirá seis seminarios técnicos en las principales zonas productoras de España sobre los principales del sector en un contexto marcado por el cambio climático y nuevas políticas agrarias.

En concreto, Jaén, Córdoba, Badajoz, Toledo y Tarragona acogerán estas jornadas dirigidas a profesionales del sector oleícola y que persiguen mejorar la sostenibilidad, competitividad y calidad del olivar, según ha informado la citada entidad, ubicada en el municipio jiennense de Mengíbar.

Investigadores, técnicos y productores conectarán ciencia, práctica y territorio en estos Seminarios Citoliva, cada uno de los cuales estará centrado en una temática. Así, se analalizará los 'Aliados naturales para el manejo fitosanitario del olivar' y el 'Riego y nutrición inteligente para el olivar'.

Las otras jornadas tienen por título 'Del manejo convencional a la producción integrada y ecológica en el olivar'; 'Calidad del aceite de oliva en un contexto climático cambiante'; 'Composición físico-química de aceites de oliva producidos en un contexto climático cambiante' y 'Diferenciación sensorial de aceites de oliva producidos en un contexto climático cambiante '.

Cada uno de los seminarios se replicará en las cinco provincias programadas "con el fin de facilitar la participación de los profesionales del sector en las principales zonas productoras de aceite".

El primero arrancará en Jaén los días 9 y 10 de febrero. En Córdoba la primera cita será el 9 y 10 de marzo, mientras que en Badajoz los seminarios comenzarán los días 13 y 14 de abril; en Toledo, los días 11 y 12 de mayo y en Tarragona, los próximos 1 y 2 de junio.

Serán dirigidos e impartidos por los principales especialistas técnicos de Citoliva, que aportarán su experiencia en áreas técnicas clave del sector y combinando análisis científico con aplicabilidad directa en campo y almazara.

El equipo técnico está integrado por José Alfonso Gómez, responsable del departamento I+D+i; Raquel Costales, responsable del área de Elaiotecnia; Amador Redondo, ingeniero agrónomo y técnico de I+D+i; Laura Guerrero, jefa de Panel de Cata en Citoliva, e Inmaculada Olivares, ingeniera química y doctora por la Universidad de Jaén (UJA).

Además, cada seminario contará con expertos externos invitados procedentes de universidades, centros tecnológicos y empresas del sector, con reconocido prestigio en cada área, como Amparo Ruiz de Adana, auditora técnica en Valoración organoléptica de ENAC, o Plácido Pascual, jefe Panel de Cata del Laboratorio Agroalimentario de Córdoba.

También participarán Eduard Tejedor, responsable de Calidad de Borges; José María Penco, director de la Asociación Española de Municipios del Olivo; Dolores Peña, directora técnica del Laboratorio Olivarum de Caja Rural Jaén, y Anna Janet, directora técnica del laboratorio Janet Busquet; entre otros.

La gerente de Citoliva, Lola Jiménez, ha subrayado que estos seminarios son espacios técnicos y aplicados que combinan el rigor científico con soluciones prácticas, articulando la experiencia del equipo técnico con la de especialistas de universidades, centros tecnológicos y empresas del sector.

HERRAMIENTAS CLARAS, ACTUALES Y APLICABLES

"El olivar se enfrenta a desafíos cada vez más complejos: desde la adaptación al cambio climático hasta la necesidad de elevar los estándares de calidad sin perder competitividad. Con este ciclo de seminarios buscamos ofrecer herramientas técnicas claras, actuales y directamente aplicables para que profesionales y agricultores puedan tomar decisiones basadas en evidencia y práctica real", ha explicado.

Igualmente, ha señalado la importancia de acercar la formación al territorio, favoreciendo la implicación de los agentes locales del sector y el intercambio de experiencias entre técnicos, agricultores y empresas.

La web https://citoliva.es/seminarios-citoliva/ recoge toda la información sobre fechas, contenidos, objetivos e inscripciones de esta iniciativa, que se enmarca en el Plan Estratégico de la PAC, impulsado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).

Está cofinanciada al 43 por ciento por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y al 57 por ciento por el MAPA, "reforzando así el compromiso institucional con la transferencia de conocimiento y la modernización del sector".