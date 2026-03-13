La Ciudad de los Niños de Córdoba vuelve a abrir este sábado tras el cierre temporal provocado por las borrascas

CÓRDOBA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Ciudad de los Niños y las Niñas de Córdoba reabre este sábado sus instalaciones tras el cierre temporal provocado por los daños ocasionados por las últimas borrascas, recuperando así su funcionamiento habitual y el desarrollo de los distintos programas educativos, formativos y de ocio que se llevan a cabo en este espacio municipal.

Según ha informado el Ayuntamiento, después de los trabajos de revisión y acondicionamiento realizados en las últimas semanas, el recinto volverá a recibir visitantes con normalidad, a excepción de una pequeña zona que permanecerá señalizada y restringida de forma provisional para garantizar la seguridad mientras se completan las labores de retirada de algunos restos.

Como consecuencia de los daños causados por el temporal, únicamente permanecerá fuera de servicio uno de las atracciones, el Tornillo de Arquímedes, que, al ser un juego de agua, tampoco estaría en funcionamiento en esta fecha. Asimismo, la pista multideportiva quedará incluida dentro de la zona balizada debido a su proximidad con los restos que todavía deben ser retirados.

Las instalaciones abrirán al público con su horario habitual, de martes a domingo de 11,00 a 18,00 horas, y recuperan el ritmo de actividades, como los Lunes Inclusivos, los encuentros Facultad-Escuela, y los programas Ponte las botas y a medir y Aprender Jugando Ciencia. También se seguirán desarrollando los programas vinculados al ocio y tiempo libre y resto de actividades relacionadas con las actividad física y la formación con distintos colectivos como el CIMI Sierra Morena, la UCO y el IES López Neyra.

El presidente del Imgema, Daniel García-Ibarrola, ha señalado que "el equipo ha trabajado intensamente para poder abrir de nuevo la Ciudad de los Niños y las Niñas con todas las garantías de seguridad", a la vez que ha afirmado que "este es un espacio muy querido por los cordobeses y un referente en educación ambiental, ciencia y ocio educativo, por lo que su reapertura supone una buenísima noticia para todos".