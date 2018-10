Ciudadanos no entra en el nuevo gobierno de Linares (Jaén) para "ser fieles" a sus votantes

Publicado 04/09/2018 13:03:31 CET

LINARES (JAÉN), 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los concejales de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Linares (Jaén) han decidido no formar parte del nuevo gobierno municipal para "ser fieles" a sus votantes, de modo que seguirán "trabajando por la ciudad" desde la oposición.

Así lo ha indicado en una nota su portavoz, Salvador Hervás, tras el pleno extraordinario de este martes en el que se ha formalizado el nuevo equipo de gobierno liderado por Juan Fernández, ya como no adscrito tras su expulsión del PSOE y una vez que los ediles socialistas renunciaron a sus competencias.

Hervás ha señalado que la "intensa inestabilidad política" vivida durante las últimas semanas en el Consistorio ha quedado zanjada con un nuevo "gobierno de concentración" que ha supuesto, además, la pérdida de la Alcaldía para los socialistas tras casi dos décadas en el poder.

Sobre este nuevo gobierno, ha apuntado que Cs ha mantenido el posicionamiento de no entrar en él. "Con este planteamiento nos presentamos a las elecciones y debemos ser fieles con nuestros votantes", ha afirmado para justificar esa decisión.

En este sentido, ha explicado que la formación naranja "seguirá haciendo su labor de oposición, trabajando por la ciudad, de la misma manera que hasta ahora, apoyando todas las propuestas que sean buenas para los linarenses".

Además, el portavoz ha deseado suerte a los nuevos concejales, puesto que "su suerte es la de todos". Igualmente, ha añadido que "Ciudadanos estará vigilante para sacar a Linares de la mala situación socioeconómica que atraviesa".

Por último, ha lamentado el "circo" que han montado los socialistas, "no han sabido lavar los trapos sucios en casa y han trasladado una situación interna al ayuntamiento". Con ello, han demostrado que "Linares no le importa nada al PSOE", según Hervás, quien ha destacado que Cs "saldrá a ganar las elecciones municipales" de 2019.

El nuevo gobierno municipal linarense ha echado andar con concejales no adscritos (cinco) y el único representante del partido independiente Cilus, que asumen concejalías. Además, cuenta con el respaldo del PP (seis ediles), ya que, aunque ha preferido no dirigir áreas sí participará en la gestión diaria a través de presidencias de comisiones, algo que se repite con otro no adscrito.