COAG Andalucía reclama al Gobierno ayudas directas para reconstruir los daños del campo tras las borrascas

Explotación agrícola en Moguer (Huelva) dedicada al cultivo de la fresa afectada por el temporal. A 12 de febrero de 2026 en Moguer, Huelva (Andalucía, España). - Clara Carrasco - Europa Press

SEVILLA 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) de Andalucía ha trasladado la gravedad de la situación que atraviesa el campo andaluz tras la cadena de borrascas, durante la reunión mantenida este pasado viernes con el ministro de Agricultura, Luis Planas, el consejero de Agricultura de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, el resto de organizaciones agrarias y Cooperativas Agro-alimentarias. Por ello, ha reclamado un plan extraordinario de ayudas directas y reconstrucción tras los daños provocados por las borrascas.

El secretario general de COAG Andalucía, Juan Luis Ávila, ha agradecido en una nota la colaboración institucional mostrada en el encuentro, aunque ha advertido de que Andalucía se encuentra "en una situación muy grave", con un alcance de daños que obliga a articular un paquete de fondos "muy importante" con financiación procedente de todas las administraciones.

"Va a hacer falta un paquete de fondos que tendrá que venir de Bruselas, del Gobierno central, de la Junta de Andalucía e incluso de diputaciones y ayuntamientos, porque el ámbito del daño nos deja en una situación tremendamente difícil", ha señalado.

En este sentido, Ávila ha explicado que COAG Andalucía ha solicitado la puesta en marcha de un plan de choque articulado en dos velocidades. La primera, "de carácter inmediato", debe atender a los agricultores y ganaderos que han perdido su producción y se han quedado "de un día para otro absolutamente sin nada".

"Muchos no sólo han perdido los cultivos de invierno, sino que probablemente no podrán sembrar y se enfrentarán a un año de 24 meses. Necesitan ayudas directas urgentes para poder seguir adelante", ha subrayado, insistiendo en que estas medidas deben garantizar la continuidad de la actividad en las explotaciones más afectadas y evitar el abandono productivo.

En una segunda fase, la organización plantea un plan de reconstrucción del potencial productivo para recuperar la capacidad agraria de la comunidad. "Andalucía es una potencia agrícola a nivel mundial. No sólo estamos preocupados los agricultores, deben estarlo también los ciudadanos españoles y europeos, porque somos la despensa de una parte importante de Europa y del mundo", ha expuesto Ávila.

Según COAG Andalucía, la magnitud de los daños obliga a diseñar un programa "muy potente" que permita restablecer cuanto antes la normalidad productiva. Aunque la organización ha valorado el trabajo técnico que se está realizando mientras continúan las labores de evaluación, ha considera "imprescindible avanzar ya en la concreción económica y en la planificación de las actuaciones".

"Entendemos la dificultad porque todavía se están evaluando los daños, pero necesitamos contar pronto con un paquete presupuestario concreto que nos permita saber hasta dónde podemos llegar", ha indicado Ávila, quien también ha reclamado un "calendario claro" que aporte "certidumbre al sector sobre los plazos de resolución y cobro de las ayudas".

Durante la reunión, las administraciones han trasladado que un primer paquete de ayudas directas podría activarse en un plazo aproximado de quince días. "Esperemos que sea así. Sabemos de la dificultad y queremos que las cosas se hagan bien, no queremos chapuzas, pero es fundamental que la gente tenga una respuesta rápida y pueda ver el horizonte de otra forma", ha manifestado.

Ha anunciado que COAG Andalucía seguirá trabajando con las administraciones para concretar medidas que permitan paliar los efectos del temporal y garantizar la viabilidad económica y social del campo andaluz.